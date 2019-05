Maestra picchia i piccoli alunni | arrestata «Bimbi traumatizzati | non riuscivano a

attualitavip.myblog

(Di sabato 4 maggio 2019) Arresti domiciliari per unaelementare a Torino,per maltrattamenti sui bambini: la donna, di 45 anni, secondo le indagini intimava aidi non riferire nulla a casa ai genitori, prospettando loro «gravi conseguenze». Dall’insegnante ci sarebbero state violenze psicologiche e fisiche nei confronti deipiù, quelli di prima elementare. Laprestava servizio alla ‘Leone Sinigaglia’ di corso Sebastopoli: a eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale.La misura cautelare, eseguita ieri su delega della procura nella scuola elementare, è giunta al termine di una indagine durata alcuni mesi tra l’autunno e l’inverno anche con audizioni sia delle piccole vittime della, sia dei loro genitori. Questi ultimi hanno descritto nei particolari, i maltrattamenti subiti dai loro figli e delle ...

