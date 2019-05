L' ultima della Ong | Niente Mastercard a chi è di destra

Lo spirito "ribelle" della semplicità - l'ultima provocazione di Prada : «E' l'idea di una protesta fatta con semplicità, la mia maniera di reagire a troppe complicazioni con quello che sta succedendo nel mondo che è sempre più complesso e difficile», ha spiegato la ...

Le note sul registro - l’ultima traccia scritta della nostra gioventù : La maestra del quarto liceo stava spiegando le battaglie di Napoleone. Dal fondo sinistro il mio compagno Salvatore mi lanciò un pacco di fazzoletti. La parabola era perfetta, non si portava dietro scuse. Mi alzai di scatto e stoppai di petto. Riuscii miracolosamente a controllare di ginocchio, palleggiai col destro e me l’alzai col sinistro. In una mezza rovesciata presi in pieno il pacco di fazzoletti e lo scaraventai verso il muro in fondo, ...

Le partite della quartultima giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Le partite della terzultima giornata di Serie A e dove vederle : Iniziano stasera con Juventus-Torino, anticipata a oggi per la concomitanza con l'anniversario della tragedia di Superga

Le partite della terzultima giornata di Serie B e dove guardarle : La 36ª giornata di campionato si gioca interamente oggi e potrebbe sancire le promozioni in Serie A di Lecce e Brescia, mentre il Padova potrebbe retrocedere in C

Gli ospiti della sesta - e ultima - puntata del Maurizio Costanzo Show! : Giovedì 2 maggio, in seconda serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show“. Maurizio Costanzo, questo giovedì, condurrà l’ultima puntata di questo straordinario ciclo del Talk Show Maurizio Costanzo Show. Il conduttore ci tiene a ringraziare tutto il pubblico che da anni lo segue con affetto e assiduità. Sarà una puntata ricca di argomenti e veri ospiti d’eccezione: Alfonso Signorini, ...

Spazio : l’11 Maggio l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta Luca Parmitano prima della missione : E’ in programma sabato 11 Maggio presso ESRIN, il sito dell’ESA in Italia, a Frascati, vicino Roma, l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, prima della sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Luca ha scelto il nome ‘Beyond‘ (Oltre) per indicare l’importanza del programma della Stazione Spaziale Internazionale nell’estendere la nostra ...

A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà incontra Maria De Filippi per l'ultima puntata della sua chicca tv : Raffaella Carrà e Maria De Filippi nell'ultima puntata di A raccontare comincia Tu.La ciliegina sulla torta: Raffaella Carrà che incontra Maria De Filippi nell'ultima puntata del suo A raccontare comincia Tu - in onda questa sera, giovedì 25 aprile, dalle 21.20 su Rai 3 - è davvero la chicca finale in un programma che è stato tutto una delizia. A partire dal debutto tutto lazzi con Fiorello, passando per il viaggio nella storia d'Italia e del ...

Katelyn Ohashi - il video della sua ultima esibizione è da urlo : La ginnasta statunitense, fresca 22enne, ha conquistato tutti con le sue esibizioni di agilità e forza straordinarie. In occasione della usa ultima esibizione, in Texas, i giudici del Women's ...

Sri Lanka - tra le vittime c'è una chef della tv : l'ultima foto a tavola con la famiglia : Shantha Mayadunne, molto nota nella comunità cingalese in patria e all’estero, si trovava all’hotel Shangri La di Colombo...

Diretta Cake Star : a Roma l'ultima puntata della stagione : Cake Star, il cooking game condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara, giunge all'ultima puntata di questa seconda stagione. Dopo aver decretato, settimana scorsa, la migliore pasticceria di Salerno, il carrozzone del programma targato Real Time giungerà a Roma. Nella capitale i due giudici avranno il compito di scovare la migliore pasticceria, scegliendo tra quelle in gara. Conosciamole insieme. La prima pasticciera in gara è Claudia; ...

Al via gli ordini della nuova Audi R8 2019 - sarà l’ultima supercar dei Quattro Anelli? [GALLERY] : Nonostante si rincorrano da mesi le voci di un probabile stop alla produzione di Audi R8, la casa dei Quattro Anelli mette in campo le versioni aggiornate di Coupé e Spyder con il V10 aspirato Al via la prevendita in Italia delle nuove Audi R8 Coupé e Spyder, icone di sportività e performance. A un design più aggressivo, con dettagli ispirati alla mitica Audi Ur-Quattro, si accompagnano prestazioni superiori rispetto alla precedente ...

Juve eliminata dalla Champions - tutti i numeri della disfatta : da Ronaldo all’ultima semifinale dell’Ajax : Nel calcio, a volte, si preferisce concentrarsi sul campo piuttosto che sui numeri. Vince chi gioca meglio, chi corre di più. Nulla di errato, ovviamente, non soltanto per il fatto che sono poi queste condizioni a determinare i numeri, la logica conseguenza. E dunque come non esprimere in numeri la disfatta della Juventus per mano dell’Ajax. numeri che rispecchiano i motivi dell’eliminazione e che brevemente ...

Juve eliminata - Mannoni : "L'ultima vincitrice della Champions resta l'Inter" : Cartabianca sfora e per una volta Maurizio Mannoni non sbuffa. Merito probabilmente della Juventus che, con la sua eliminazione dalla Champions League, regala al conduttore di Linea Notte un inaspettato buonumore.Pronti via e il giornalista legge i titoli della giornata, lasciando per ultimo il ko dei bianconeri contro l’Ajax. Ma oltre alla semplice cronaca del match, Mannoni ci mette del suo, facendo tornare a galla la sua fede interista ...