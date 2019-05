Liga | l' Atletico Madrid crolla in casa dell' Espanyol

Pronostico Espanyol vs Atletico Madrid - La Liga 04-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Espanyol-Atletico Madrid, sabato 4 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Espanyol-Atletico Madrid, in programma sabato 4 maggio 2019. Match aperto a qualsiasi risultato tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. L’Espanyol potrebbe regalare i tre punti ai propri tifosi per continuare il ...

Pronostico Atletico Madrid vs Valladolid - La Liga 27-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Valladolid, sabato 27 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Atletico Madrid-Valladolid, in programma sabato 27 aprile 2019. Sfida per l’onore. Nel 35° turno di Primera Division l’Atletico ospita il Valladolid per giocarsi le ultime carte per agguantare il Barcellona. Gli ospiti arrivano al Wanda ...

Liga 2018-2019 - i risultati della 34giornata : vince l'Atletico - Barcellona rimanda festa : l'Atletico Madrid rovina la festa al Barcellona. La Liga, a quattro giornate dal termine della stagione, non è ancora chiusa: merito di Angel Correa, che ha tenuto vivi i Colchoneros grazie alla rete, ...

Liga : tre volte Benzema - il Real Madrid stende l'Athletic Bilbao e rimette l'Atletico nel mirino : Il Real Madrid risponde alla vittoria dei cugini dell' Atletico , vittoriosi ieri sul campo dell'Eibar, e al Bernabeu batte l' Athletic Bilbao per 3-0: in questo modo si riporta a -4 in classifica dai ...

Liga - all'Atletico Madrid basta Lemar. Il Celta Vigo si avvicina alla salvezza : ROMA - La 33ª giornata del campionato spagnolo prosegue con le partite del sabato. L' Atletico Madrid passa di misura sul campo dell' Eibar grazie al gol di Lemar all'85', mentre il Celta Vigo ...

Pronostico Eibar vs Atletico Madrid - La Liga 20-04-2019 e Formazioni : La Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Eibar-Atletico Madrid, sabato 20 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Eibar-Atletico Madrid, in programma sabato 20 aprile 2019. L’Eibar per provare a mettere in cassaforte la salvezza una volta per tutte. L’Atletico Madrid per proseguire l’inseguimento al Barcellona e mantenere ben saldo il secondo posto ...

Liga - l'Atletico Madrid supera il Celta Vigo. Alaves ancora sconfitto : Madrid - L' Atletico Madrid prova a concedersi un piccolissimo spiraglio di speranza, cercando di riaprire la lotta per il titolo con il 2-0 rifilato al Celta Vigo subito dopo lo 0-0 in Huesca-...

La Liga : Atletico Madrid-Celta 2-0. Colchoneros a -9 dal Barcellona : Un’ottima prestazione dell’attaccante Antoine Griezmann trascina l’Atletico Madrid a -9 dal Barcellona. I blaugrana di Ernesto Valverde hanno pareggiato nel pomeriggio per 0-0 sul campo del fanalino di coda Huesca. Senza Diego Costa, squalificato per otto giornate a causa dei ripetuti insulti rivolti al direttore di gara Gil Manzano, l’attaccante francese ha portato in vantaggio i Colchoneros al 42′ con una ...

Liga - squalifica Diego Costa : respinto il ricorso dell'Atletico Madrid : ROMA - L' Atletico Madrid dovrà rinunciare definitivamente a Diego Costa da qui fino al termine della Liga . L'attaccante spagnolo, nella gara dello scorso sabato contro il Barcellona , ha rimediato ...