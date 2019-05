L' estate dei concerti è il trionfo dei bagarini | Biglietti a 900 euro

Musica in TV : inizia a delinearsi il panorama dei grandi appuntamenti dell’estate 2019. Si comincia con Radio Italia Live - Summer Festival fuori da Canale 5 : Archiviato l’annuale Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni in Laterano, che ha visto sul suo palco artisti come Noel Gallagher, i Negrita, Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Carl Brave, il vincitore dell’ultima edizione di X-Factor Anastasio, Achille Lauro, Motta, Gazzelle, gli Ex-Otago, Gazzelle e molti altri, iniziano ad arrivare i primi singoli estivi e con essi conferme e indiscrezioni relative alle tante ...

Irriverente e rock : le parole chiave dei tagli corti della primavera e estate : I capelli diventano l'espressione del loro modo di vedere il mondo. Unico. Diverso. Senza vie di mezzo'. E i tagli corti passano da brevi pixie spesso mossi a corti più dinamici ed essenziali, dal ...

Francia - continua la mobilitazione dei gilet gialli : “Diversi feriti a Strasburgo - arrestate almeno tre persone” : Due giorni dopo gli annunci di Emmanuel Macron in risposta alla crisi sociale, i gilet gialli tornano a mobilitarsi nelle piazze di Francia per protestare stavolta contro quello che definiscono il “blabla” presidenziale. Una manifestazione che è diventata ormai un appuntamento fisso del sabato ma questa volta da Parigi l’attenzione si è concentrata su Strasburgo, dove si sono radunate centinaia di persone e dove si sono verificati ...

Attentati Sri Lanka - arrestate 24 persone dalla polizia : il bilancio dei morti intanto continua a salire : Le autorità di polizia della Sri Lanka hanno rivelato di aver fermato 24 persone in relazione agli Attentati di ieri Il drammatico bilancio degli Attentati terroristici di ieri in Sri Lanka è salito a 290 morti e 500 feriti. Lo hanno reso noto le autorità di polizia a quanto riportano i media locali, il bilancio di morti e feriti però non sarebbe ancora definitivo. AFP/LaPresse intanto, le forze dell’ordine dello Sri Lanka hanno ...

Turisti e passanti vittime dei borseggiatori al Centro : 9 persone arrestate : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro continuano incessantemente l’attivita’ antiborseggio nel Centro Storico della Capitale, con servizi a bordo dei mezzi pubblici e presso le fermate metro e bus, oltre che lungo le vie e le piazze di maggior interesse. Nelle ultime 48 ore sono stati 9 i borseggiatori assicurati alla giustizia. Gli arrestati, di eta’ compresa tra i 18 e 38 anni, sono due cittadini libici, uno ...

L’altra dimensione dei Maneskin - testo e significato : la band torna con un brano che anticipa l’estate : testo e significato di L’altra dimensione, il nuovissimo singolo dei Maneskin in rotazione radiofonica da mercoledì 10 aprile. Il brano è il quarto inedito estratto da “Il ballo della vita”, il primo lavoro discografico pubblicato dalla band romana guidata da Damiano David. In attesa del prossimo tour estivo, i Maneskin tornano in radio con un nuovo singolo I Maneskin hanno rilasciato, lo scorso mercoledì 10 aprile, il loro nuovo singolo ...

Provincia al centro nell'estate dei live : Anche quest'anno, se non ci saranno sorprese last minute, l'offerta più consistente di live estivi arriverà dalla Provincia e non dai capoluoghi. Appurato che è tardi per organizzare uno show da 40 ...

Le canzoni dei Nirvana prestate ai film e alle serie tv : L'influenza che i Nirvana e Kurt Cobain hanno avuto nella cultura moderna è enorme, non solo nella musica, ma in tante arti. Oltre al lascito nella storia della musica, l'eternità delle loro canzoni si tramanda anche attraverso il cinema e la televisione, che abbondano in omaggi, cover e brani che compongono le colonne sonore. Dei tre album dei Nirvana, è Nevermind quello da cui sono maggiormente attinti pezzi come Come ...

Si aggiungono nuovi concerti dei Subsonica in estate - il tour arriva a Taormina : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i nuovi concerti dei Subsonica in estate, con le nuove date del tour già annunciato e al via dalle prossime settimane. Samuel e i suoi saranno quindi a Taormina, Terracina e Melpignano per tre nuovi appuntamenti con i live in programma per la bella stagione. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con le modalità di consegna abituali e quindi con consegna tramite corriere espresso, ...

Levante tornerà in tour in estate : ecco le date dei concerti : Nelle arene storiche italiane

La super vacanza dei Jonas Brothers aumenterà a dismisura la tua voglia di estate : Presenti anche Sophie Turner e Priyanka Chopra

Mercato Barcellona - tris di rinforzi per l’estate : i nomi sul taccuino dei dirigenti : Il Barcellona pensa già al futuro. Nella mente dei dirigenti spagnoli ci sono tre nomi per il Mercato estivo: due difensori e un attaccante. Secondo il quotidiano Sport gli obiettivi dei catalani sarebbero Luka Jovic, attaccante croato dell’Eintracht Francoforte classe ’97, Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax classe ’99 e Alberto Moreno, terzino del Liverpool classe ’92. Secondo il Mundo Deportivo, nella ...

Miley Cyrus - per la postar è già estate : nudo integrale sui social per la gioia dei fan : La primavera è ufficialmente iniziata ieri sera, ma per Miley Cyrus sembra già essere arrivata l'estate. La popstar e attrice, divenuta famosa in tutto il mondo ancora adolescente...

Migranti a Lampedusa - Salvini : «Ong dei centri sociali - arrestateli» : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...