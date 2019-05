L' architettura impossibile dei videogiochi - editoriale

eurogamer

(Di sabato 4 maggio 2019) C'è un detto inche nessun edificio èda costruire, solo che non è stato ancora costruito. Le strutture possono essere impossibili nel qui e nell'ora, ma hanno il potenziale per esistere se si dà loro una giusta quantità di tempo e il corretto sviluppo tecnologico, che si tratti di un paesaggio urbano futuristico, di una megastruttura interspaziale o delle rovine di una civiltà aliena.Tuttavia, ci sono anche edifici che sfidano le leggi fisiche dello spazio. Il problema non è che non potrebbero esistere, ma che non dovrebbero esistere. Le loro forme si piegano e si deformano in modi impensabili: strutture oniriche che spingono la logica dello spazio fino al punto di rottura.Il Mausoleo di Porsenna è un edificio leggendario edificato per ospitare il corpo del re etrusco. Quattrocento anni dopo la sua costruzione, lo studioso romano Marco Terenzio Varrone ...

