La tensione tra gli alleati si sposta sulla sicurezza Di Maio | ' Più uomini sul

tensione Cremonese-Brescia - scontri tra tifoserie [DETTAGLI] : Forte Tensione tra le tifoserie di Cremonese e Brescia, che si affrontano tra poco meno di un’ora in Serie B. I gruppi ultras delle due tifoserie si sono affrontati pochi minuti prima delle 13 sulla via dello stadio. I tifosi sarebbero venuti a contatto dopo una lite per ragioni viabilistiche. Secondo una prima ricostruzione sarebbe volata una bottigliata e alcuni dei coinvolti si sarebbero tolti le cinghie brandendole contro gli ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea in DIRETTA : sale la tensione all’Emirates e alla Commerzbank! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. all’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Venezuela - due morti nei nuovi scontri mentre cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia : Lo scontro tra Guaidò e Maduro in Venezuela preoccupa le cancellerie mondiali mentre il braccio di ferro tra il presidente...

Live non è la D'Urso - sorpresa per Paola Caruso : la madre adottiva incontra quella biologica. tensione in tv : Nuova sorpresa per Paola Caruso a Live Non è la D'Urso su Canale 5. Nello studio d i Barbara D'Urso la ex Bonas di Avanti un altro , ha assistito emozionatissima l'incontro tra la madre naturale Imma ...

Alta tensione in Venzuela - scontri in piazza. Braccio di ferro tra Usa e Russia : E l'Onu, in contatto tanto con il governo venezuelano che con l'opposizione, fa appello alla calma e insiste sulla necessità di cercare una soluzione politica alla crisi nel Paese. All'indomani ...

tensione tra Usa e Russia sul Venezuela. Gas lacrimogeni e sassaiole - vari feriti negli scontri : Esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia mentre continua pericolosamente a salire la Tensione nelle strade in Venezuela. Almeno otto persone sono rimaste ferite a Caracas a causa delle violenze scoppiate durante alcune delle manifestazioni anti-governative. In particolare ci sono stati scontri in almeno due punti della capitale: da una parte le ...

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Primo maggio di tensione a Parigi : fermate 288 persone per scontri tra polizia e black block : Tafferugli, lanci di sassi e altri oggetti e di lacrimogni hanno caratterizzato la manifestazione sindacale in programma per il Primo maggio a Parigi. tensione maggiore nella zona di Montparnasse. fermate in totale 288 persone, 25 sono rimaste ferite, tra cui 3 agenti. "Repressione inaudita e ingiustificata".Continua a leggere

Primo maggio - scontri a Torino : tensione tra No Tav e Pd : Tensioni al corteo del Primo maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo...