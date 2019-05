Il video contro le armi in Usa | «Se arriva una persona con una pistola | siete tutti morti»

vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2019) È ancora una bambina, ma è già in grado di spiegare a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, che cosa succede e come è opportuno comportarsi in caso di un attacco armato negli uffici. Lei lo sa bene: ha seguito i corsi che si tengono nelle scuole degli Stati Uniti per istruire i piccoli studenti sui pericoli della violenza armata e per informarli sulle strategie più efficaci per salvarsi dalle stragi.Il, che si chiama Generation Lockdown, è stato realizzato dal movimento March for our lives, che ha organizzato la prima marcia per la revisione della legge sullea Washington e in altre 840 città di tutto il mondo, dopo la sparatoria nella scuola di Parkland del 14 febbraio dello scorso anno. L’obiettivo del movimento è porre fine alla violenza armata e rendere più severe le norme.«Se quisse unaarmata, sareste», dice la bambina. «Se ...

