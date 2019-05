Casting Rai per uno spettacolo e il reality ' Il Collegio'

Casting per una docufiction per Rai 3 e per uno short film da girare a Bologna : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per interpretare il ruolo della famosa Grazia Deledda in età giovanile. I Casting in questione sono finalizzati alla realizzazione di una nuova fiction, meglio definibile come docufiction, in quanto verranno inserite anche immagini dell'epoca in cui è vissuta la grande scrittrice. La docufiction verrà diretta dal regista Antonio Rojch. Le riprese sono già iniziate e la selezionata verrà inserita ...

Casting per una serie televisiva per Rai Fiction e per un format tv : Selezioni ancora aperte per la realizzazione di una Fiction prodotta da Palomar per Rai Fiction. La serie, diretta dal regista Michele Soavi, verrà poi girata tra Reggio Emilia e dintorni. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare un nuovo format per la tv e il web di produzione indipendente. Una Fiction Casting aperti per una Fiction diretta dal noto regista Michele Soavi dal titolo La guerra è finita. Le riprese verranno poi effettuate a ...

Casting per 'Reazione a Catena' e 'Detto Fatto' della Rai e per uno spettacolo in tour : Casting ancora aperti per alcuni noti programmi in onda su Rai Uno e su Rai Due, come Reazione a Catena e Detto Fatto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy, le cui audizioni si terranno poi a Roma e che infine verrà portato in tour nel corso della prossima estate. Casting Rai Sono tuttora attualmente aperte le selezioni per due noti programmi in onda sulle reti della Rai. ...

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019 : candidature e posizioni aperte : Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: candidature e posizioni aperte posizioni aperte Rai e Mediaset ad aprile Ad aprile al via numerosi Casting in Rai e in Mediaset. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Rai ricerca nuovi protagonisti per programmi ...

Casting per il programma di Rai Uno 'La vita in diretta' e per Video multimediali : Sono in corso le selezioni, da parte della redazione del noto programma di Rai Uno dal titolo La vita in diretta, per la ricerca di protagonisti di storie di vita vissuta, persone comuni ma con alle proprie spalle esperienze forti e coinvolgenti. Se queste storie verranno poi ritenute interessanti, i loro protagonisti principali verranno poi chiamati a raccontarle direttamente in tv. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di comparse per ...

Casting per una serie di Rai Fiction e di Cineworld Roma per produzioni televisive : Sono attualmente aperte le selezioni di comparse per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Rai Fiction con il sostegno di Apulia Film Commission. Sono inoltre tuttora in corso vari Casting, a cura di Cineworld Roma, per alcune produzioni televisive e cinematografiche. Rai Fiction Per una serie televisiva prodotta da Rai Fiction e sostenuta da Apulia Film Commission, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse. ...

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019 : candidature e posizioni aperte : Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: candidature e posizioni aperte posizioni aperte Rai e Mediaset ad aprile Ad aprile al via numerosi Casting in Rai e in Mediaset. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Rai ricerca nuovi protagonisti per programmi ...

Casting per una serie Tv per la Rai e per uno short film per la Naba : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di attori e attrici per piccoli ruoli per realizzare una serie televisiva prodotta da Bibi film per i canali della Rai. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di giovani attrici, anche non professioniste, per realizzare un interessante cortometraggio di carattere accademico per la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Una serie televisiva Per la realizzazione di una importante serie ...

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019 : candidature e posizioni aperte : Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: candidature e posizioni aperte posizioni aperte Rai e Mediaset ad aprile Ad aprile al via numerosi Casting in Rai e in Mediaset. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Rai ricerca nuovi protagonisti per programmi ...

Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019 : candidature e posizioni aperte : Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: candidature e posizioni aperte Ad aprile al via numerosi Casting in Rai e in Mediaset. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting Rai-Mediaset ad aprile 2019: Rai ricerca nuovi protagonisti per programmi tv Attualmente Rai Casting ricerca ...

Casting marzo 2019 : Rai e Mediaset - posizioni ricercate e come candidarsi : Casting marzo 2019: Rai e Mediaset, posizioni ricercate e come candidarsi Provini in tv a marzo 2019 Chi ha intenzione di comparire in una fiction tv o in un programma a quiz Rai o Mediaset, controllerà periodicamente la pagina apposita sui siti delle rispettive emittenti. Può essere un’opportunità da cogliere al volo, un’occasione da non perdere che magari può cambiare la vita, soprattutto per gli aspiranti attori, o un semplice ...

Casting per una fiction RAI e per lo spot di un noto marchio alimentare : Sono tuttora in corso i Casting per la ricerca di sei ballerine per una fiction RAI e le selezioni di attori, attrici e comparse per un interessante spot pubblicitario di un importante marchio del settore alimentare. Lo spot verrà poi girato prossimamente a Roma. Una fiction RAI Per la realizzazione di una importante fiction RAI sono tuttora in corso le selezioni di ballerine. In particolare, la richiesta è indirizzata verso sei ballerine, di ...

Casting per la serie di Raiuno L'amica geniale e per un video pubblicitario di Klab4 Film : Casting ancora aperti per la selezione di numerose comparse, di varie età, per il sequel della serie televisiva "L'amica geniale", che andrà in onda su Raiuno per la regia di Saverio Costanzo. Le riprese in questione, connesse ai nuovi Casting, verranno effettuate nei prossimi mesi a Ischia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni a cura di Klab4 Film per la realizzazione di un interessante video pubblicitario da girarsi a breve nei dintorni di ...

Casting per il sequel della serie tv di Rai Uno 'L'amica geniale' e per GiZa Eventi : Casting tuttora aperti per la ricerca di comparse per il sequel della serie tv dal titolo L'amica geniale, in onda su Rai Uno. Sono inoltre in corso le selezioni di hair models per alcune iniziative correlate all'agenzia GiZa Eventi. Storia del Nuovo Cognome Sono in corso nuove selezioni per la realizzazione del sequel de L'amica geniale, la nota serie televisiva di grande successo in onda su Rai Uno. Il titolo provvisorio è Storia del Nuovo ...