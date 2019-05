Botti | «De Laurentiis non rispetta il modo di vivere il calcio a Napoli | ignora i tifosi

ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) Claudio, avvocato penalista e titolare di uno studio legale in attività da circa un secolo, già presidente della Camera Penale die vicepresidente nazionale dei penalisti italiani. Come avvocato non ha bisogno di presentazioni. E nemmeno come tifoso del. È stato tra i fondatori del Te Diegum, ma la sua “malattia” per ilva ben oltre Maradona.Anche a lui, volto notissimo e influente in città, abbiamo chiesto del clima di contestazione tra ie ile degli ultimi avvenimenti di Frosinone.«Quello che è accaduto a Frosinone, il rifiuto della maglietta di Callejon è un episodio molto poco significativo rispetto all’atmosfera che si vive allo stadio e in città, atmosfera molto più opprimente. È un gesto sicuramente scorretto, ma non va enfatizzato. Si innesta in una atmosfera pesante per chi segue il, che non è iniziata oggi e forse neanche ...

