Usa - Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e scivola in un fiume : Un aereo passeggeri è andato oltre la pista ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida. L'incidente è avvento nella tarda serata di...

Florida - Boeing 737 finisce fuori pista e atterra sul fiume St. Johns : 21 feriti : Un Boeing 737 finisce fuori pista a Jacksonville e atterra nel fiume limitrofo, il St. Johns. Il velivolo proveniva dalla base di Guantanamo, a Cuba, e aveva a bordo 136 persone fra passeggeri ed equipaggio: secondo quanto riferito dai media americani, sono stati tutti tratti in salvo anche se una ventina, affermano le autorità, sono stati trasport...

Usa - Boeing 737 fuori pista : tutti salvi : 6.15 Usa, Boeing 737fuori pista:tutti salvi Un Boeing 737della Miami Air, che sarebbe dovuto atterrare alla Naval Air Station di Jacksonville, in Florida, è finito fuori pista e poi nel fiume St Johns.L'ufficio dello sceriffo di Jacksonville ha reso noto che il Boeing non "è stato sommerso e che tutti i passeggeri sono vivi". L'aereo, un charter militare proveniente da Guantanamo, cercava di atterrare durate una tempesta. Sul posto sono ...

Florida - Boeing 737 fuori pista finisce in un fiume : salvi passeggeri ed equipaggio : I vigili del fuoco sul posto per soccorrere eventuali feriti ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume

Boeing testa nuovo software 737 Max : ANSA, - WASHINGTON, 29 APR - Boeing comincerà ad effettuare i test sull'aggiornamento del nuovo software del 737 Max entro la prossima settimana: lo riferisce la stessa societa' di Chicago che lo ha ...

Incidenti aerei : Boeing non avvertì le compagnie di un malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 : Ancora tante ombre sugli Incidenti che hanno coinvolto gli aerei 737 Max 8 della Boeing. Un difetto noto ma comunicato soltanto dopo lo schianto della Lion Air, viene rivelato da fonti del governo e del settore. Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato disattivato fino allo schianto del volo Lion Air. Lo ha rivelato il ...

Incidenti aerei : Boeing non avvertì le compagnie aeree di un malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 : Ancora tante ombre sugli Incidenti che hanno coinvolto gli aerei 737 Max 8 della Boeing. Un difetto noto ma comunicato soltanto dopo lo schianto della Lion Air, viene rivelato da fonti del governo e del settore. Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato disattivato fino allo schianto del volo Lion Air. Lo ha rivelato il ...

Boeing non avvertì compagnie che allarme sensori 737 Max era spento : Roma, 29 apr., askanews, - Boeing non avvertì la Southwest Airlines e altre compagnie aeree che il sistema di sicurezza per la segnalazione di malfunzionamento ai sensori sui 737 MAX 8 era stato ...

Boeing 737 Max - nel 2018 gli ispettori valutarono ?il fermo di alcuni aerei : Stefano Damiano La FAA dopo aver saputo che il costruttore aveva disattivato il segnale di avvertimento su malfunzionamenti del sistema anti-stallo aveva ipotizzato lo stop per alcuni aerei alcuni ispettori della Federal Aviation Agency, ente americano per l'aviazione civile, nel 2018 avevano ipotizzato lo stop di alcuni aerei della flotta dei Boeing 737 Max, lo stesso modello degli incidenti Lion Air ed Ethiopian Airlines. Da quanto ...

Boeing - risultati in calo nel primo trimestre. Pesa disastro 737 Max : Utili e ricavi in calo nel primo trimestre per Boeing , penalizzati dallo stop ai suoi 737 Max in seguito ai due incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia. Il risultato netto è calato a 2,15 miliardi ,...

Boeing - conto salato per il 737 Max : almeno un miliardo di costi : Tuttavia convincere i regolatori di tutto il mondo - e i passeggeri - della sicurezza del 737 Max potrebbe essere un passaggio complicato, lungo e costoso. Per questo la società ha sospeso le ...

Boeing : dopo la bufera sul 737 Max - utile in linea con le attese : Boeing ha detto di aver completato oltre 135 voli di prova sul software aggiornato per il 737 Max.La Federal Aviation Administration, FAA,, così come i regolatori in tutto il mondo, ha messo a terra ...

Boeing - dagli incidenti al 737 Max costi per un miliardo di dollari : MILANO - Lo stop ai 737 Max seguito ai due incidenti aerei in Etiopia in Giappone impatterà sui conti di Boeing per un miliardo di dollari. È quanto ha sottolineato l'azienda spiegando di star ...

Boeing ha perso il 13 per cento dei ricavi nel suo ultimo trimestre - anche a causa dei problemi con i 737 MAX : Boeing ha diffuso i dati finanziari sul suo ultimo trimestre e ha annunciato di avere perso il 17 per cento dei ricavi, rispetto all’anno precedente, anche a causa dei seri problemi con i suoi 737 MAX, coinvolti in due incidenti aerei