A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto | ma è davvero

(Di sabato 4 maggio 2019) Si èildella liquefazione deldi San. Lo ha annunciato alle 18.01 il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di, ai fedeli accorsi nel Duomo per le celebrazioni in onore del Santo patrono della città. Quello di maggio è il primo dei tre prodigi della liquefazione deldi Sanattesi ogni anno insieme a quelli del 19 settembre e del 16 dicembre. “Sanha voluto mostrare ancora una volta che ci vuole bene, vuol bene a, a tutti noi“, ha detto il cardinale Sepe.Il cardinale Sepe in processione ha portato la teca deldalla cappella di Sanall’altare maggiore della cattedrale. Quest’anno a causa delle avverse condizioni meteorologiche non si terrà la processione delle statue dei compatroni lungo le strade del centro antico diVita, patronati e ildella ...

