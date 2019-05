Ancora violenza a Viterbo. Negoziante Trovato morto : Viterbo violenta. Dopo lo stupro della donna di 36 anni per cui sono indagati due militanti di Casa Pound, Norberto Fedeli, commerciante, è stato trovato a terra nel suo negozio, una jeanseria in via San Luca, in una pozza di sangue. Sarebbe morto in un tentativo di rapina attorno all’ora di pranzo il Negoziante di 70 anni. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona. A scoprire il cadavere alcuni passanti che aveva notato del ...

Trovato morto nel suo negozio a Viterbo : ANSA, - ROMA, 3 MAG -E' stato Trovato in terra nel suo negozio in una pozza di sangue. Sarebbe morto in un tentativo di rapina attorno all'ora di pranzo un negoziante di Viterbo di 70 anni. Al vaglio ...

Viterbo - titolare jeanseria Trovato morto in un lago di sangue nel suo negozio : Un negoziante del centro di Viterbo, Norberto Fedeli di 70 anni, è stato trovato senza vita all'interno del suo negozio di abbigliamento. Si sospetta che si sia trattato di un tentativo di...

Viterbo - titolare di un negozio Trovato morto : non si esclude rapina : È di Norberto Fedeli, il titolare della jeanseria di via San Luca, a Viterbo, il corpo trovato alle 13,30 in un lago di sangue all’interno del negozio. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile: al momento restano aperte tutte le piste, non si esclude una rapina finita in tragedia. L'articolo Viterbo, titolare di un negozio trovato morto: non si esclude rapina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Viterbo - Trovato morto titolare jeanseria : di Silvia Mancinelli La saracinesca alzata per metà, la porta socchiusa e, all'interno del negozio di jeans Levi's in via San Luca, a Viterbo, il titolare a terra, morto, in un lago di sangue. E' ...

Sangue e ferita alla testa. Il volontario italiano Trovato morto in casa : Luigi Guelpa David Solazzo, 30 anni, era sull'isola per progetti di sviluppo: l'ipotesi di una rapina Potrebbero già arrivare in giornata i risultati dell'autopsia disposta sul corpo di David Solazzo, il cooperante fiorentino di 31 anni trovato morto mercoledì mattina in un'abitazione di Sao Filipe, 27mila abitanti e capoluogo dell'isola capoverdiana di Fogo. Al momento tutte le piste vengono prese in esame, anche se gli inquirenti ...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano Trovato morto in casa : David Solazzo lavorava con una Onlus toscana. Tra pochi giorni sarebbe rientrato. Le autorità locali indagano sull’incidente. I cooperanti: appureremo che cosa è successo

Capo Verde - Trovato morto un giovane cooperante italiano - : David Solazzo, 31 anni, collaborava con la ong Cospe. Il console italiano: "Era stato a cena con degli amici e la mattina dopo è stato trovato morto in casa". Si sarebbe trattato di un incidente su ...

Capo Verde - morto un giovane cooperante italiano. Come lo hanno Trovato - il tragico annuncio della Ong : Un giovane cooperante italiano, David Solazzo, è stato trovato morto a Capo Verde. Il ragazzo, di 31 anni, lavorava per la Ong toscana Cospe. Per il momento non si conosce la dinamica dell'accaduto e sono in corso indagini. A dare notizia della morte di Solazzo è la stessa Ong, in una nota: "Cospe a

Capo Verde - Trovato morto cooperante italiano. Console : “Indagini in corso” : n giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull’isola di Fogo. La notizia è stata pubblicata sul sito del Cospe dove si spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale “le autorità locali stanno ancora indagando”. Solazzo era arrivato a Capo Verde nel novembre scorso, spiega la nota pubblicata sul sito del Cospe, dove aveva ...

Un cooperante italiano che lavorava a Capo Verde è stato Trovato morto : Un cooperante italiano che lavorava per una onlus toscana è stato trovato morto ieri a São Filipe, sull’isola di Fogo, a Capo Verde. Si chiamava David Solazzo, aveva 31 anni ed era di Firenze. lavorava per Cospe, una onlus attiva

Giovane cooperante italiano Trovato morto a Capo Verde : David Solazzo aveva 30 anni e lavorava per la Ong toscana Cospe. Le circostanze del decesso non sono chiare. Indagini in...

Capo Verde - Trovato morto un giovane cooperante italiano - : David Solazzo, 31 anni, collaborava con la ong Cospe. Il console italiano: "Ieri sera era stato a cena con degli amici e stamani è stato trovato morto in casa". Si sarebbe trattato di un incidente su ...

Capo Verde - volontario italiano Trovato morto sull'isola di Fogo : Un giovane agronomo fiorentino, David Solazzo, 31 anni, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. Il cadavere...