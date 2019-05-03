trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: [AGG] A12 Roma - Civitavechia FINE TRAFFICO BLOCCATO tra A91 Roma Fiumicino e Fregene Il traffico defluisce sulla sola… - romadailynews : Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:50 AR… -
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 16:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA. SU ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 12.20 PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. IN ZONA EUR, PIù Traffico PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00. DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI. NEL QUARTIERE SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma- TERAMO E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO SI VIAGGIA RALLENTATI DA TOR ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 8.50 CONTINUA FINO A DOMANI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI. ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO DELLA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. BREVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD A VIA ARDEATINA. SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, Traffico INTENSO VERSO ...