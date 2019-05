Toninelli sul caso Siri | speriamo non si voti in consiglio dei ministri

Danilo Toninelli a zonzo sullo sterrato in Sicilia : "Fai un bel giro d'orizzonte" - un video grottesco : Quando c'è di mezzo Danilo Toninelli, il grottesco è sempre in agguato. Anche quando, va detto, nel merito ha pur ragione. Il video che potete vedere è un estratto di una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture grillino, in tour in Sicilia. Un video con cui denuncia lo stato di dissesto d

Governo : Toninelli - 'con fiato sul collo su Anas i cantieri ripartono' : Segresta (Trapanij), 24 apr. (AdnKronos) - "Oggi finalmente inauguriamo la galleria Segesta, in direzione Trapani, e facciamo tornare alla normalità una tratta viaria molto importante. Significa che con Anas e con un ministro che costantemente visita i cantieri e fa un costruttivo fiato sul collo ad

Toninelli : «Il governo va avanti se si concentra sul contratto Siri si difenda da senatore» : Il ministro alle Infrastrutture: «Per Siri addebiti molto gravi, si difenda da semplice senatore». I sondaggi premiano la Lega? «Noi ai cento metri preferiamo la maratona».

Toninelli : «Il governo può andare avanti se si concentra sul contratto» : «Non confonderei politica e rapporti personali. Come detto, mi auguro che possa dimostrare rapidamente la sua innocenza». La governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini, indagata, si è dimessa, e ...

Il ministro Toninelli sulla strada della morte - il 24 aprile sulla Corleone-San Cipirello-Partinico : Arriverà mercoledì 24 aprile alle 15 il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli in Sicilia. Il ministro del Movimento 5 Stelle si recherà lungo le strade che collegano Corleone, San Cipirello e Partinico. Strade che sono state teatro nelle ultime settimane di numerosi incidenti stradali, due mortali. L’arrivo di Toninelli è stato comunicato […] L'articolo Il ministro Toninelli sulla strada della morte, il ...

L'autodifesa di Siri indagato : 'Imparo sulla mia pelle cos'è la politica - deluso da Toninelli' : Sono da poco in politica, ma sto imparando sulla mia pelle che ci vuole un pelo sullo stomaco grande così. Ci vuole una freddezza assoluta per evitare che i rapporti umani vengano spazzati via in ...

Siri indagato : «Imparo sulla mia pelle cos'è la politica - Toninelli ha spezzato un rapporto umano» : «Da una parte sono allibito, deluso, amareggiato. Dall'altra sono anche fiducioso di poter dimostrare che sono completamente estraneo a questa vicenda. E sono tranquillo perché non...

Il ministro Danilo Toninelli sul Nove : “Ho una mentalità altruistica. Un giorno - chissà - penserò un po’ più ai cazzi miei” : “L’errore più grande che ho fatto? Non so qual è: lo saprò quando non avrò più questa impostazione mentale di fare tutto per il bene dei cittadini e inizierò a pensare un po’ ai cazzi miei. Spero di riuscire a recuperare il lavoro di padre che sto facendo malissimo: mi importa poco sinceramente di quello che farò dopo, ho imparato a vivere alla giornata. Certamente rimarrò in un contesto politico, non devi essere sempre un ...

Toninelli in tv su La7 : "Cuneo-Asti fra le opere sbloccate". Bufera sul ministro : "Colossale bugia" : Goebbels è stato smentito dalla storia, Toninelli dalla cronaca di tutti i giorni. Se ne faccia una ragione'.

Danilo Toninelli - altro capolavoro : l'ultima risposta kamikaze - altro disastro sul diesel : Fermi tutti, parla Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe, si concede in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale si parte della accuse nei suoi confronti che filtrano dalla Lega, ovvero che continuerebbe a bloccare opere e cantieri in tutta Italia. Cosa

Matteo Salvini vuole la testa di Danilo Toninelli - ma non riesce a trovarla : ciò che non sapete sul leghista : Non c'è due senza tre. Le tensioni tra Lega e Cinquestelle registrano il picco stagionale, le punzecchiature sono quotidiane. Cose da campagna elettorale, buttano acqua sul fuoco gli interessati. La verità è però che sia Salvini che Di Maio stanno già pensando al dopo voto europeo, e non con vista s

Se per Toninelli il Ponte sullo Stretto ?è inutile come la Tav : C'è qualcosa che non quadra nella doppia visita in Sicilia del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, arrivato nell'isola a inizio marzo accompagnato dal premier Giuseppe Conte, per inaugurare un cantiere già aperto (quello della Cmc a Caltanissetta che si sta occupando dei lavori sulla statale 640 ma che è rimasto fermo per 5 mesi) e questa settimana per l'inaugurazione del restyling del viadotto Morello sulla A19.Un doppio tour che sa tanto ...

