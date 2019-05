Tassa rifiuti Rimini | non paga 25 centesimi Arriva una maxi multa

Il Comune di Assisi non chiede di aumentare la Tassa sui rifiuti e chiede all'Auri di rinegoziare : Assisi - Il Sindaco, su mandato della Giunta, ha inviato all'Auri, Autorità umbra rifiuti e idrico, la richiesta di rinegoziare e/o azione unilaterale per la revisione del contratto di concessione ...

ASSISI - NO ALL'AUMENTO Tassa SUI RIFIUTI : ASSISI - Il Sindaco, su mandato della Giunta, ha inviato all'Auri, Autorità umbra RIFIUTI e idrico, la richiesta di rinegoziare e/o azione unilaterale per la revisione del contratto di concessione ...

Rifiuti - tutte le novità del nuovo Bando del Comune di Aosta Aosta - Tra questi il passaggio da "Tassa a tariffa" - i cassetti "tecnologici" ... : Per ora sono solo "linee di indirizzo", ma il Comune di Aosta si sta preparando al nuovo appalto dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei Rifiuti urbani che prenderà il posto dell'attuale - ...

“Sconto sulla Tassa rifiuti a chi non usa l’auto” : Sconto sulla Tari per chi lascia la macchina a casa. “Al posto che accompagnare i bambini a scuola con l’auto, le famiglie vengono incentivate a utilizzare il sistema ‘Pedibus’” spiega all’Adnkronos Marcello Catanzaro, sindaco di Isnello, borgo medievale delle Madonie nel palermitano. “In pratica si utilizza una corda per andare tutti insieme a scuola. I bimbi ci si aggrappano sotto la vigilanza di un ...

"Sconto su Tassa rifiuti a chi non usa l'auto" : Roma, 2 apr., AdnKronos, - Sconto sulla Tari per chi lascia la macchina a casa. "Al posto che accompagnare i bambini a scuola con l'auto, le famiglie vengono incentivate a utilizzare il sistema '...

"Sconto su Tassa rifiuti a chi non usa l'auto" : Sconto sulla Tari per chi lascia la macchina a casa. "Al posto che accompagnare i bambini a scuola con l'auto, le famiglie vengono incentivate a utilizzare il sistema 'Pedibus'" spiega all'Adnkronos ...

Torgnon : Minoranza - 'Tassa rifiuti spropositata perchè non si fa raccollta differenziata' : 'Forte preoccupazione e perplessità', con conseguente voto contrario in aula, sono state espresse sulla delibera comunale su imposte e tariffe dai consiglieri municipali del gruppo "Torgnon nel cuore" ...

Marsala - approvata la Tassa sui rifiuti. Alta tensione politica in vista del 2020 : In verità il gruppo misto è uno, la politica gioca a confondere le carte. C'è tensione in consiglio comunale, i rappresentanti dei cittadini fanno a gara a chi la spara più grossa, terminologia ...

A Roma la Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) diminuisce solo per le utenze non domestiche : L'Assemblea Capitolina ha approvato con 24 voti a favore e 5 contrari la delibera per la definizione della Ta.Ri., la tassa sui rifiuti, nel 2019 che produrrà un gettito complessivo di oltre 763 milioni di euro, rispetto ai 771 milioni del 2018. ''Per il 2019 ci sarà una invarianza per le utenze domestiche e una diminuzione del 6,1% per quelle non domestiche, ovvero imprese ed esercizi commerciali'', ha spiegato l'assessore capitolino ...

A Roma la Tassa sui rifiuti - Ta.Ri - diminuisce solo per le utenze non domestiche : L'Assemblea Capitolina ha approvato con 24 voti a favore e 5 contrari la delibera per la definizione della Ta.Ri., la tassa sui rifiuti, nel 2019 che produrrà un gettito complessivo di oltre 763 ...

Dubino - Tassa dei rifiuti invariata ma aumenta la quantità : L'ultimo consiglio comunale di Dubino ha valutato tariffa su raccolta e smaltimento dei rifiuti e piano finanziario della Tari sulla base di dati che hanno allarmato il consigliere di minoranza Paola ...