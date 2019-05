Spoiler Il paradiso delle signore | Tina alle prese con una pesante lite con la madre

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) La soap opera di Rai uno, 'Il' cominciata nel mese di settembre ha visto crescere il proprio livello di ascolti nel corso dei mesi. Ciò dimostra l'ottimo lavoro svolto dalla produzione al punto che è stata riconfermata, dopo che si è parlato per molto tempo di una chiusura dovuta ai costi elevati. Ci sono nuovi retroscena che pongono l'attenzione su alcuni protagonisti, in particolare sulla famiglia Amato che non riesce a ritrovare la serenità. Nonostante l'euforia per il fatto che Antonio sta per compiere un passo importante nella sua vita, Agnese non ha la forza di ritrovare la serenità per via di ciò che ha deciso di fare la figlia.non si è mai sentita accettata dallain quanto ha iniziato una relazione con un uomo sposato come Sandro Recalcati (Luca Capuano), ma la ragazza non ha intenzione di rinunciare ai propri sentimenti. Le anticipazioni...

