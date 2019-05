Se per i follower Gwyneth Paltrow diventa meglio del medico

Instagram - 5 trucchi per aumentare i follower : Instagram è sempre più l'app di riferimento del mondo social. Se Facebook ci serve per tenerci in contatto con gli amici più stretti, il network basato sulle foto è studiato appositamente per creare una community, strutturare il proprio profilo su una tematica ben precisa e farsi vedere così dalle aziende o, nel caso tu rappresenti una società, studiare il messaggio giusto da convogliare ai follower per ...

Trump perde follower su Twitter e convoca l’ad Dorsey alla Casa Bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra lo staff di Twitter guidato dall’amministratore delegato Jack Dorsey (fonte: Twitter) L’amministratore delegato e co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è stato convocato nello Studio ovale della Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump poiché quest’ultimo, riferiscono i retroscena, lamentava un continuo calo dei follower sul suo ...

Trump perde follower su Twitter e convoca l’ad Dorsey alla Casa bianca : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontra lo staff di Twitter guidato dall’amministratore delegato Jack Dorsey (fonte: Twitter) L’amministratore delegato e co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, è stato convocato nello Studio ovale della Casa bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump poiché quest’ultimo, riferiscono i retroscena, lamentava un continuo calo dei follower sul suo ...

Trump perde follower e convoca il ceo di Twitter alla Casa Bianca per lamentarsi : Molti gli argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Mi auguro di mantenere un dialogo aperto!', ha scritto, pubblicando la foto del meeting nello Studio ...

Trump perde follower e convoca il ceo di Twitter alla Casa Bianca : Molti gli argomenti discussi sulla loro piattaforma e sul mondo dei social media in generale. Mi auguro di mantenere un dialogo aperto!', ha scritto, pubblicando la foto del meeting nello Studio ...

Fedez - appello social per la GoPro. A Tahiti arriva un follower e gliela presta : Rocambolesca avventura per Federico Lucia in arte Fedez. Il cantante e rapper, una volta imbarcatosi alla volta della Polinesia con la moglie Chiara Ferragni, si è accorto di non avere con sè la Go-Pro, la videocamera che consente di riprendere le immagini da quei bellissimi mari.Il marito della fashion blogger aveva quindi lanciato un appello ("Ho appena perso la mia GoPro! Qualcuno in Polinesia ha una GoPro?") direttamente ...

TikTok - 7 trucchi per utilizzarlo al meglio (e conquistare follower) : Dopo gli youtuber e gli influencer, prepariamoci all'arrivo dei TikTokers. Se Instagram e il social di YouTube ci hanno aperto la strada verso un nuovo format di intrattenimento che andasse oltre lo schema televisivo, TikTok ne è la naturale evoluzione in chiave teenager. L'app cinese ti consente di creare video musicali della durata inferiore al minuto in cui puoi cantare in lip-sync: basta scegliere un brano, muovere le labbra a ...

Salvo Veneziano contro il Grande Fratello 16 : "Concorrenti tristi - scelti per i follower. Edizione All Stars? Progetto saltato" : È un Salvo Veneziano in piena quello intercettato dai microfoni di FanPage, che con la partenza della nuova Edizione del Grande Fratello, la sedicesima, ha trovato ed intervistato uno dei primi inquilini della storia del reality di Canale 5. Salvo il pizzaiolo, oggi imprenditore e proprietario di una catena di diciassette pizzerie, ma rimasto profondamente legato al format che gli ha consentito di ottenere la popolarità nazionale. Sarà ...

'Vota Taffo' - follower pazzi per agenzia funeraria : "Di morti ingiuste ne abbiamo viste tante. Ma Stè, come te nessuno mai". L'agenzia funeraria Taffo dedica un post su Facebook a Stefano Cucchi e sua sorella Ilaria, dopo la testimonianza di ieri del ...

Chiara Ferragni in Israele travolta dalle critiche dei follower : euro Sono qui solo per lavoro euro : Ospite con alcune amiche influencer di Mimì Luzon , la fondatrice dell'omonimo marchio di cosmetici di lusso, Chiara Ferragni si trova a Tel Aviv , in Israele, per un viaggio di lavoro. L'essere lì ...

Instagram - gli engagement group per aumentare like e follower funzionano? : Si chiamano gruppi di engagement e vengono utilizzati su Instagram per aumentare like e commenti alle proprie foto. Diversamente dai bot automatici, che generano da soli followers e views fake, non sono uno strumento “proibito” da Instagram in assoluto. Ma serve? Per capirne di più ci siamo iscritti all’engagement group di Instaworld.it, ideato da Luca Zocchi, che ha scelto di utilizzare Telegram, l’app di instant ...

Juventus - Ronaldo : CR7 : che boom di follower! Ecco il suo impero social : Sta cercando di bruciare le tappe per recuperare dall'infortunio ed esserci mercoledì nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. E mentre i tifosi della Juventus attendono di ...

Jennifer Lopez : i follower della star in visibilio per la sua foto in bikini su Instagram! : Jennifer Lopez tra poco compirà 50 anni ed è più sexy che mai nello scatto in bikini che ha pubblicato su Instagram! Jennifer Lopez sfoggia il suo fisico tonico in un bikini color rosa neon, pubblica la foto online e fa impazzire i fan sul web! Lo scatto sexy di J-Lo proviene dal set del film ... Leggi tuttoJennifer Lopez: i follower della star in visibilio per la sua foto in bikini su Instagram!L'articolo Jennifer Lopez: i follower della star ...

Wrestling – Traguardo storico per la WWE : superato 1 miliardo di follower sui social media! : Prestigioso Traguardo raggiunto dalla WWE: la compagnia di Stamford ha superato 1 miliardo di follower su tutte le piattaforme social La WWE ha annunciato di aver superato un miliardo di fan sulle proprie piattaforme social, cementificando la sua posizione come uno dei brand più seguiti al mondo. social Media WWE nel dettaglio: Facebook: 501 milioni di “mi piace” in totale. La pagina Facebook portabandiera della WWE ha più fan di quelle di ...