Roma | camion contromano travolge auto e passanti | diversi feriti

Roma - perde il controllo del camion betoniera e finisce contro alcune auto : 4 feriti : Roma, perde il controllo del camion betoniera e finisce contro alcune auto: 4 feriti, foto d'archivio Ansa, Roma - perde il controllo del camion betoniera , finisce contro alcune auto e investe un ...

Roma - una discarica abusiva a pochi metri dal deposito Ama : “Via vai continuo di camion - ma rifiuti rimangono lì” : Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I ...

Spagna - camion impazzito viaggia contRomano per evitare di essere sorpassato : video choc : Un camion viaggia a tutta velocità contromano. I Mossos d'Esquadra catalani hanno denunciato un'autocisterna per la guida spericolata ad Alcover nella zona di Tarragona in Spagna. Il...

Camion impazzito viaggia contRomano per evitare di essere sorpassato : video choc : Un Camion viaggia a tutta velocità contromano. I Mossos d'Esquadra catalani hanno denunciato un'autocisterna per la guida spericolata ad Alcover nella zona di Tarragona in Spagna. Il...

Roma - schianto sul Gra tra camion e auto : 2 feriti in codice rosso e 12 chilometri di coda : Incidente sul Grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita Bufalotta. Coinvolti un'auto e un autoarticolato. Sul posto vigili del fuoco, 118 con l'elisoccorso e polizia...

Roma - incidente in A1. Camion tampona pullman pieno di bambini : 6 feriti : Terrore per una scolaresca di bambini francesi in gita in pullman a Napoli. Il mezzo su cui viaggiavano è stato coinvolto in un pauroso incidente sull'A1 all'altezza del comune di Zagarolo : speronato ...

Roma - camion contro pullman di scolari : ecco la dinamica dell’incidente - indagato il camionista : Paura oggi a Roma, dove un pullman è stato coinvolto in un incidente sulla A1. Tre ragazzi rimasti feriti nell’incidente avvenuto oggi all’ora di pranzo sulla A1 all’altezza di Zagarolo sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Bambino Gesu’ di Roma. Lo rende noto la Societa’ Autostrade in un comunicato. Sulla A1 Milano-Napoli – si legge nella nota – è stato riaperto poco dopo le 14 il ...

Sulla A1 vicino a Roma un camion ha tamponato un autobus con a bordo una scolaresca francese : ci sono 6 feriti : Sulla A1, vicino a Roma, all’altezza del comune di Zagarolo, un camion ha tamponato un autobus con a bordo una scolaresca francese: 6 persone sono state ferite, un adulto e 5 bambini. Secondo le prime informazioni di Ansa, sull’autobus si trovavano gli alunni di

Roma - il Tavolo del decoro taglia del 50% i posti per gli ambulanti e i camion bar : Tra San Pietro, Borgo e piazza Risorgimento le cosiddette “postazioni compatibili” passano da 23 a 7. Nell’area che comprende la stazione Termini, piazza della Repubblica, Castro Pretorio, Esquilino e San Giovanni scendono invece da 144 a 65. Il piano di riordino del Tavolo del decoro del Comune di Roma taglia del 50% il numero dei posti riservati ai venditori ambulanti. L’obiettivo: “Contrastare, nelle aree ...

Napoli - morte nel cantiere di via Marina : uomo travolto e ucciso dal camion in retRomarcia : travolto e ucciso dal camion. Un uomo è stato investito in via Amerigo Vespucci, all'altezza del parco della Marinella, poco dopo le 16. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i...

Roma - Cassazione : “Via i camion-bar davanti ai monumenti”. Raggi esulta e ringrazia anche l’ex sindaco Marino : Il Campidoglio può decidere di spostare gli ambulanti, i camion bar e gli urtisti. Così hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione. Una notizia che la prima cittadina Virginia Raggi fa subito sua commentandola in un tweet: “Addio camion bar e bancarelle davanti monumenti e da piazze storiche. Cassazione ha respinto ricorso ambulanti. Ringrazio mio predecessore Ignazio Marino per aver avviato iter. Avanti per il decoro e la ...

Roma - Tredicine dal Campidoglio al camion bar : ritorno alle origini dopo Mafia Capitale : HOT DOG La politica, a questo punto, è un capitolo chiuso. E si torna all'antico, hot dog & patatine, signori venghino. A ritrarlo, mentre scuote le chips che crepitano sopra al bollitore, è una foto ...

Roma - camion butta rifiuti illegalmente /Video : Roma, 15 mar. (AdnKronos) - rifiuti smaltiti illegalmente a Roma. A denunciarlo stavolta è la stessa sindaca Virginia Raggi che sulla sua pagina Facebook pubblica il Video della "telecamera di sorveglianza di un'azienda privata nella periferia est" della Capitale, "in zona Prenestina". "Queste immag