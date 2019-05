Pranzi e cene di lavoro | come comportarsi

vanityfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Relazioni con i colleghiAvere consapevolezza del contestoOutfit su misuraAlcolici, mai troppiRaccontarsi è okArgomenti che sarebbe meglio evitare (e perché)Creare un clima di complicitàAvere le idee chiare per fare networkingdi. Oltre agli appuntamenti «tradizionali» in ufficio, capita spesso e volentieri di concludere affari o discutere di possibili lavori seduti a tavola. Il che, a quanto pare, va molto bene. Secondo un nuovo studio condotto dall’Università di Chicago Booth School of Business, per ottenere quello che si desidera e contrattare un’offerta lavorativa o una proposta, non c’è niente di meglio che condividere il pasto.Condividere la stessa portata aiuta I risultati possono diventare ancora migliori se con il collega/capo/socio con cui si esce a pranzo si decide di condividere lo stesso piatto. Propriosi usa fare in Asia, ...

