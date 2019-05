Mercato Juve | 5 addii e doppio colpo a centrocampo | il piano

Mercato : Juve - Inter e Napoli su Guimarães - ma occhio al Chelsea... : Di solito quando si parla di giovani brasiliani, ci aspettiamo di vedere tacchi, dribbling, tocchi di suola e giochetti di prestigio. È il "futebol bailado", divertente di sicuro, ma non sempre ...

Mercato Juventus : 6 cessioni - rivoluzione totale. Rischia anche Pjanic : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a metter mano alla nuova Juventus del futuro. Nascerà una nuova squadra totalmente rivoluzionata in ogni settore del campo. Come noto, Barzagli appenderà le scarpette al chiodo al termine della stagione, quasi certa anche la mancata conferma di Caceres. Resta in bilico anche il futuro di Alex Sandro, il […] More

CalcioMercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

CalcioMercato Juventus - il punto : ritorno di fiamma per un centrocampista : Fuori dalle Coppe e col campionato ormai in saccoccia, il finale di stagione della Juve è pura formalità. C’è da onorare la Serie A e, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, i bianconeri ospitano questa sera il Torino in un derby della Mole importantissimo per i granata. Ma ovviamente la Vecchia Signora pensa già alla prossima stagione con il Calciomercato in primo piano. Ritorna di moda il nome di un centrocampista che, dopo ...

CalcioMercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

CalcioMercato Juventus - i nomi di Mercato arrivano dal Portogallo : Calciomercato Juventus – La Juventus non smette mai di cercare sul mercato e Paratici è sempre al lavoro per costruire la squadra del futuro. In un periodo in cui si discute riguardo la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri, la società sta sondando dunque alcuni dei talenti che, quest’anno, hanno dimostrato di essere pronti per […] L'articolo Calciomercato Juventus, i nomi di mercato arrivano dal Portogallo proviene ...

Mercato Juventus - addio a 3 top player : Pogba e Chiesa le priorità : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista per quel che riguarda il prossimo Mercato estivo. In casa bianconera tiene banco il potenziale futuro di tre top player, i quali potrebbero lasciare la Juventus in vista della prossima estate. Una rivoluzione totale targata Paratici. I bianconeri dovranno valutare il da farsi […] L'articolo Mercato Juventus, addio a 3 top player: Pogba e Chiesa le ...

CalcioMercato Juventus - forte accelerata dello United per un obiettivo dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Dell’interesse dei bianconeri verso il talento portoghese del Benfica, Joao Felix, già si sa. Il corteggiamento va avanti da un po’, i lusitano hanno anche fissato il prezzo per il proprio gioiello. Ma pare esserci un altro interessamento, abbastanza importante, per il giovane calciatore. Il Manchester United avrebbe serie intenzioni di accapparrarsi Joao Felix. Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti ...

Mercato Juve - Ramsey dà l’addio all’Arsenal. Il messaggio di Szczesny : Aaron Ramsey è ai saluti. Lascia l’Arsenal dopo 11 anni per approdare alla Juventus. Il gallese ha postato su Instagram il messaggio d’addio al club: “Mi sento triste perché non potrò più giocare per l’Arsenal e non potrò più dare tutto il mio apporto alla squadra. Non dipende da me, purtroppo, però desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Quando sono arrivato ero un ragazzino incostante, me ne vado da uomo, ...

CalcioMercato Juve - Guelpa : 'Trattativa con Guardiola' : Sono ore molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Parte dei tifosi non è soddisfatta del lavoro di Massimiliano Allegri e attribuisce a lui l'eliminazione del club bianconero dalla Champions League. Dopo la sconfitta per due a uno contro l'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha assicurato di volere puntare sul tecnico toscano anche per la prossima stagione, dal momento che Allegri ha un contratto con la Juventus fino al ...

Mercato Juventus 2019/2020 : 3 cessioni certe - tutto su Pogba : Juventus 2019 2020- Ottavo scudetto consecutivo conquistato già da diverse settimane, e occhi puntati in vista della prossima stagione. Paratici si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Serviranno alcuni accorgimenti per migliorare la squadra in vista della prossima annata. Il primo obiettivo in linea mediana resta Pogba. La Juventus sogna il ritorno del francese, […] More

CalcioMercato Juventus : Quanto può spendere la Juventus? : Calciomercato Juventus: Quanto può spendere la Juventus? Il mercato della Juventus a fine aprile fa sembrare il cubo di Rubik un Sudoku per principianti.Fabio Paratici è un capo dell’area sportiva con una metodologia precisa e vincente: porta avanti parecchie trattative, usa la manovra di disturbo come arma tattica e solo in un secondo momento decide quali obiettivi diventano acquisti.Il 2019 è un’annata forse più complicata delle altre ...

Allegri - possibili tre colpi di Mercato per restare alla Juve - tra questi c'e Kanté : Potrebbe esserci una sorta di rivoluzione di mercato in Serie A in estate e potrebbe riguardare anche le panchine. I top club del campionato italiano devono ancora ufficializzare la permanenza degli attuali allenatori, da Juventus ad Inter fino ad arrivare a Milan, Roma, vi è molta incertezza da questo punto di vista. Nonostante le voci che arrivano dalla Spagna e che confermano la possibilità di un arrivo di Guardiola alla Juventus, la maggior ...

Juventus - blitz di Paratici a Londra in ottica Mercato estivo : La stagione calcistica volge ormai al tramonto e la Juventus, vinto l'ottavo scudetto consecutivo e fuori della Champions League, sta già lavorando per arricchire la sua rosa con qualche pedina ad hoc per innescare meglio Cristiano Ronaldo. Dopo aver assistito al derby d'Italia, disputatosi a San Siro, Paratici ha intrapreso un tour di tre giorni per visionare i candidati da trattare. Domenica lo si è visto al Luigi Ferraris dove ha assistito a ...