Dice all’amico | non mi sento guida tu | l’auto esce di strada e finisce a botte

(Di venerdì 3 maggio 2019) «tu, io non me la. Ma lui, poco dopo essersi messo al volante,fuoriIl proprietario della macchina rimprovera l’amico cheva e quello, come risposta, lo prende a, mandandolo al pronto soccorso con il volto tumefatto e pieno di lividi. Nottata decisamente movimentata per due amici che avevano deciso di trascorrere insieme il sabato.L’episodio è avvenuto l’altra notte ed ha visto protagonisti, loro malgrado, due amici, entrambi civitanovesi. Al termine della serata, arrivato il momento di rientrare a casa, uno ha chiesto all’altro dire la macchina al posto suo perché, dopo una notte all’insegna del divertimento, non se la sentiva di mettersi al volante.L'articoloall’amico, non mitu, l’autodiproviene da Baritalia News.

