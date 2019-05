Commerciante ucciso a Viterbo | l' impronta di uno scarpone sulla testa fracassata

ilmattino

(Di venerdì 3 maggio 2019) Chi haNorberto Fedeli di 70 anni, il negoziante ditrovato senza vita all'interno del suo negozio di abbigliamento, lo ha fatto con una ferocia inaudita. Gli investigatori hanno ...

oknosureddit : Viterbo, commerciante ucciso per rapina a colpi di spranga in pieno centro - zazoomnews : Commerciante di 70 anni ucciso con uno sgabello a Viterbo durante una rapina - #Commerciante #ucciso #sgabello… - egitto86 : RT @Corriere: Commerciante 70enne ucciso per rapina nel suo negozio -