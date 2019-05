Alfa Romeo | la crisi continua | la Casa del Biscione ad un passo dal baratro?

Sassari - perde il controllo dell’Alfa Romeo e si schianta contro un’altra auto : morta una donna : Una donna di settantasette anni è morta in un scontro frontale avvenuto in tarda mattinata a Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda. La pensionata era alla guida di una Alfa Romeo e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura e si è scontrata frontalmente con un'altra auto che procedeva nella corsia opposta.

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 - la sprotiva mozzafiato finalmente disponibile all’acquisto [GALLERY] : La mozzafiato Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 sarà finalmente disponibile all’acquisto. Il 25 maggio presso Villa Erba andrà all’asta da RM Sotheby’s L’Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 presentata lo scorso anno non è un veicolo ufficiale della casa automobilistica italiana, nonostante questo la sua impressionante bellezza ha reso la 001, una delle auto più discusse del 2018. Talmente bella che ...

Alfa Romeo 8C : prezzo - design e quando esce la nuova versione : Alfa Romeo 8C: prezzo, design e quando esce la nuova versione Non c’è stata nessuna anticipazione al Salone di Ginevra sulla Alfa 8C. Nel frattempo, da quell’appuntamento con le automobili, è passato diverso tempo. Sono spuntati, da pochi giorni, altri rendering sull’autovettura. Uno di questi è stato realizzato da Luigi Memola. La 8C viene rappresentata come un mix tra stile retrò e futurismo. Schiacciata e estrema, è il ...

Formula 1 - Raikkonen difende la buona fede dell’Alfa Romeo : “ala illegale? Ecco cosa è successo” : Il pilota finlandese è tornato a parlare della disposizione della Direzione Gara che lo ha costretto a partire dalla pitlane nel Gp di Baku Il decimo posto ottenuto da Kimi Raikkonen nel Gp di Baku è certamente un ottimo risultato, considerando come il finlandese sia partito dalla pitlane. photo4/Lapresse La Direzione Gara infatti aveva sanzionato Iceman per aver riscontrato un’illegalità nell’ala anteriore, che non aveva ...

F1 Alfa Romeo Racing - Raikkonen : «A Baku ho fatto il massimo» : ROMA - È stato costratto a partire dalla pit lane nel Gp dell'Azerbaijan per una sanzione ricevuta, ma nonostante l'handicap iniziale Kimi Raikkonen è riuscito comunque ad andare a punti, continuando ...

Alfa Romeo LEA - l’affascinate prototipo retrò/futuristico [GALLERY] : Alfa Romeo Linea Emozionante Aerodinamica, l’affascinate prototipo che coniuga le linee di un passato glorioso con una componentistica moderna Da sempre Alfa Romeo è considerata dagli amanti dei motori un marchio di spicco, a lei si devono alcune delle auto stradali sportive più belle di sempre, ed anche quando i prototipi non riguardano direttamente l’azienda, riescono a smuovere gli animi degli appassionati. Come in questo ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Alfa Romeo Racing : Raikkonen penalizzato a Baku! : L’alettone anteriore della monoposto di Raikkonen è stato giudicato non conforme al regolamento, dunque il finlandese partirà dalla pit-lane Brutte notizie per Kimi Raikkonen in vista del Gp di Baku, il finlandese dovrà partire dalla pit-lane per colpa dell’alettone anteriore della sua Alfa Romeo giudicato non conforme al regolamento da parte dei commissari. Stando alla nota diramata questa mattina dalla Direzione Gara, ...

Regno Unito - l'Alfa Romeo Giulia trionfa ai Driver Power Awards 2019 - : ... racchiude in sé l'autentico spirito Alfa Romeo, declinato nei cinque elementi che ne fanno uno dei marchi automobilistici più desiderabili al mondo: design distintamente italiano; motori all'...

Formula 1 – Giovinazzi sorridente a Baku - il pilota dell’Alfa Romeo ha le idee chiare : “dobbiamo stare lontano dai casini” : La soddisfazione di Antonio Giovinazzi al termine delle qualifiche del Gp d’Azerbaijan: le parole del pilota dell’Alfa Romeo da Baku Ottima prestazione per Antonio Giovinazzi oggi nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan: il pilota pugliese dell’Alfa Romeo ha disputato a Baku la sua prima Q3, chiudendo all’ottavo posto. Purtroppo Giovinazzi partirà più indietro in griglia, domani, perchè dovrà scontare 10 ...

Formula 1 - Gp Azerbaijan – Giovinazzi cambia la centralina della sua Alfa Romeo : 10 posizioni di penalità in griglia : Antonio Giovinazzi costretto a cambiare la terza centralina montata sulla power unit Ferrari della sua Alfa Romeo C38: il pilota pugliese dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia nel Gp d’Azerbaijan Inizia con una brutta notizia il weekend di Baku per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano è stato costretto a sostituire la centralina della power unit che, dopo quella sostituita a Shangai, diventa la terza montata sulla sua ...

Nuova Alfa Romeo Giulietta 2020 : quando esce e immagine - come sarà : Nuova Alfa Romeo Giulietta 2020: quando esce e immagine, come sarà È caccia al rendering migliore che possa far sognare gli appassionati della Giulietta, famosa auto dell’azienda del biscione. Le informazioni su una generazione 2020 dell’autovettura sono ancora scarse, il sito Project 950 ha immaginato il nuovo modello con questo design e i fan non vedono l’ora di saperne di più. La fattibilità è ancora in dubbio anche se ...

Alfa Romeo Giulietta - un amore così grande : La nuova gamma di Giulietta sarà disponibile in quattro allestimenti, Sport, Super, Veloce e Business, con prezzi a partire da 24.500 euro. Disponibile nelle motorizzazioni 1.4 turbobenzina da 120 cv,...

Alfa Romeo Giulietta - Una Quadrifoglio Verde per la Polizia Locale : Un'Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde è entrata nella flotta di veicoli a disposizione della Polizia Locale di Sarnico, in provincia di Bergamo. L'esemplare che verrà utilizzato per pattugliare le strade del lago d'Iseo è stato allestito dalla Bertazzoni Veicoli Speciali con tutto il necessario per le operazioni di servizio.Allestimento completo. La Giulietta Quadrifoglio è stata assegnata gratuitamente alla Polizia Locale dal demanio in ...

Alfa Romeo 145 - La compatta del Biscione compie 25 anni FOTO GALLERY : Nellaprile del 1994 veniva presentata al pubblico del Salone di Torino lAlfa Romeo 145, una compatta a tre porte con il non facile compito di raccogliere leredità della 33, allepoca in vendita da circa undici anni.Erede della 33. Rispetto alla vecchia berlina rimasta a listino fino allarrivo della 146, variante a cinque porte della nuova sportivetta la segmento C aveva un linea più grintosa, in linea con il nuovo corso stilistico di Arese, e ...