Siri | Salvini | ' Qualsiasi decisione di Conte va bene | ma me lo spieghi'

Siri - Salvini : risolva Conte ma spieghi : 20.18 "Lo si lasci parlare coi magistrati". E' la reazione di Salvini alla dichiarazione del premier Conte sul sottosegretario Siri, "si deve dimettere". "I magistrati sono pronti a incontrarlo e dimostrerà totale estraneità a una vicenda surreale. Sarebbe indagato perchè due tizi parlavano di lui senza che sia stato fatto nulla. In un Paese civile non funziona così", ha aggiunto. "E' una vicenda locale che non ferma il governo", assicura.

Siri - Di Maio : Salvini non aprirà crisi - è persona di buon senso : Roma, 2 mag., askanews, - "Conosco Matteo Salvini e la Lega da 11 mesi, sono persone di buon senso e intelligenti", non credo "aprirebbero una crisi di governo su un sottosegretario indagato per

Matteo Salvini - il gelo con Conte per le dimissioni di Siri : "In una democrazia - di solito...". Si mette male : La decisione del premier Giuseppe Conte di chiedere il ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri nel prossimo CdM, anziché chiudere il caso, potrebbe far esplodere ufficialmente la guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzi

Salvini : Siri vicenda locale che non ferma il governo : Budapest, 2 mag., askanews, - Quella che coinvolge Armando Siri "è una vicenda locale che non ferma il governo. Lui è tranquillissimo e pronto a farsi sentire" dai magistrati. "Ai Cinque Stelle

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente». Salvini : «Il premier spieghi la scelta» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Conte : Siri si deve dimettere - proporrò revoca al prossimo Cdm. Salvini : vicenda che non ferma il governo : Il sottosegretario indagato per corruzione dalla Procura di Roma: dal primo momento ho detto di voler essere immediatamente ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione, la disponibilità ad essere ascoltato c'è e confido di poterlo fare a brevissimo...

Carlo Sibilia - lo sfregio a Salvini sul caso Siri : 'Si deve dimettere - la Lega fa danno al governo' : Il sottosegretario all'Interno in quota M5s ha poi criticato la scelta del suo ministro, Matteo Salvini, e dell'intera Lega che ha difeso Siri sin dal primo momento: 'La Lega è una forza politica che

Caso Siri - stallo totale : Conte non sa decidere e tra Di Maio e Salvini ormai è gelo : Il Movimento 5 stelle non arretra, ma nemmeno la Lega ha intenzione di farlo. Così passano i giorni, in attesa di una...

Luigi Di Maio - lapsus clamoroso in diretta a Rtl : "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Ma intendeva Siri : Luigi Di Maio sconvolge tutti in diretta con una frase choc: "Matteo Salvini dovrebbe dimettersi". Il vicepremier grillino, ospite della trasmissione Non stop news su Rtl, in realtà, voleva dire Armando Siri, il nome del sottosegretario leghista al ministero delle Infrastrutture indagato. Un lapus i