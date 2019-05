ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2019) A volte tornano e come tornano vanno via. Sono i venticinque fine prestito del Napoli che una casa in azzurro non avranno ma le cui posizioni dovranno necessariamente essere valutate a breve. Valutazioni per Giuntoli e Ancelotti. Tutto Napoli ne fa un interessante elenco Luigi, portiere che al Parma ha contribuito alla salvezza dei ducali sicuramente non troverà casa alle spalle di Meret, Ospina e Karnezis. Il Parma vorrebbe trattenere a titolo definitivo l’estremo difensore al termine della stagione e sembrerebbe essere pronta a usufruire dell’opzione sull’acquisto prevista nell’accordo con i partenopei cui spetta l’ultima parola. Buona stagione a Parma anche per Roberto. Il Napoli vuole venti milioni ma il giocatore potrebbe essere appetito soprattutto come pedina di scambio. Perlina del Napoli 2018/2019 Lorenzo Tonelli che ha giocato 18 partite. A -3 ...

SSCNapoliNews : Sepe, Inglese e Marfella, quelli che torneranno per andare via - lungoparma : Verso Parma-Samp: Sepe c’è, Ceravolo e Inglese a parte: Il Parma vede la sfida con la Sampdoria sempre più vicina e… - frankfn9 : @Torrenapoli1 Mio parere: Tutino/Palmiero/Luperto da testare una stagione intera in A in una medio-piccola Zerbin… -