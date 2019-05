Sala : "Raggi è una persona piacevole - ci condividerei una stanza in Erasmus" : Giuseppe Sala chi sceglierebbe tra Renzi, Zingaretti, Salvini e Raggi per condividere una stanza in Erasmus? "Direi con la Raggi - la risposta del sindaco di Milano nel corso di "Tribù - Europa 19", su Sky TG24 - È una persona piacevole, ma cercherei di trovare un accordo: a te il 'Salva Roma' e a me lo 'Spingi Milano'. Va bene andare avanti con il governo però voglio la mia parte". A proposito comunque di Roma, fare il sindaco della ...

25 aprile - migliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

Le Mura lotta con coraggio ma gara-1 è della PasSalacqua Ragusa : 92-60 : In breve la cronaca del match del Palaminardi. Parte bene Lucca che piazza i primi 4 punti del match ma Ragusa è squadra in fiducia e risponde con un parziale di 16 a 4 che costringe coach Serventi al minuto di ...

Serie A - l’arbitraggio cambia ancora : varata la “Sala Var unica” : La sala Var unica dovrebbe entrare in vigore dalla prossima stagione, una control room unica per tutte le gare di campionato in quel di Coverciano Var ed Avar tutti appassionatamente riuniti un una control room all’interno della quale verranno prese le decisioni relative al campionato di Serie A. La control room sarà in quel di Coverciano e permetterà agli arbitri di avere mezzi ancor più sofisticati rispetto a questa stagione per ...