Messi-Ronaldo | il duello infinito | io sono per Leo e tu? VOTA

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Marcello Lippi a tutto campo : Gattuso - Conte - Allegri - la Cina e il confronto Messi-Ronaldo : Marcello Lippi, a margine della presentazione della “Lippi Academy” a Viareggio, ha parlato ai microfoni di Sky affrontando diversi argomenti. Ecco le sue parole. Gattuso, Conte E Allegri – “Mando un abbraccio forte a Gattuso e gli dico che deve smetterla di dire che è colpa sua, lo dice spesso. Ci mancherebbe, è sempre colpa dell’allenatore quando le cose non vanno bene, ma lui lo dice troppo spesso. Conte? ...

Balotelli torna all'attacco : 'Ronaldo con l'Atletico ha toccato tre palloni. Messi è superiore - non lo prendi mai' : vado io, stiamo parlando dei due più forti del mondo. Ronaldo con l'Atletico ha toccato tre palloni e tre gol, ma questa è la sua forza. Ieri Messi ha deciso la partita contro il Liverpool. Le ...

Balotelli punge Ronaldo 'Per il bene del calcio non paragonatelo a Messi' : e chi si paragona con lui? Lui e Leo i due più forti al mondo, ma ragazzi Messi è di un altro pianeta'.

Lionel Messi lanciato verso il Pallone d’Oro 2019? La Pulce punta al sesto sigillo e al sorpasso su Cristiano Ronaldo : Siamo soltanto al 2 maggio ma il Pallone d’Oro 2019 sembra già essere assegnato con largo anticipo. Lionel Messi sembra essere lanciato verso la conquista del prestigioso riconoscimento riservato al miglior calciatore della stagione, l’argentino ha già alzato al cielo il premio per cinque volte e ora punta al sesto sigillo per operare il sorpasso su Cristiano Ronaldo (CR7 è a quota 5, ha vinto nel 2018). Al momento nessuno sembra ...

Balotelli - duro attacco contro Cristiano Ronaldo : 'Non paragonatelo a Messi' : TORINO - Leo Messi non riesce proprio a passare inosservato. In molti lo hanno definito un alieno e ogni occasione è quella giusta per averne conferma. Che sia di un altro pianeta lo pensano in tanti: ...

Messi da urlo in Champions : a quota 600 gol come Cristiano Ronaldo : Marco Gentile Lionel Messi si conferma un fuoriclasse assoluto e con la doppietta realizzata contro il Liverpool è salito a quota 600 gol con il Barcellona, come il suo collega-rivale Cristiano Ronaldo Lionel Messi non ha disputato di certo la sua partita più bella con la maglia del Barcellona, ma la serata di questa sera se la ricorderà a lungo dato che con la doppietta rifilata al Liverpool, in semifinale di Champions League, lo ...

La provocazione dalla Francia : Messi vorrebbe raggiungere Ronaldo a Torino : Suggestione e nulla più, ma è una provocazione che farebbe piacere ai milioni di tifosi juventini: il noto giornale francese 'Le 10 Sport' ha lanciato una vera e propria bomba di mercato, anche se sarebbe giusto definirla 'provocazione', riguardante la possibilità che Leo Messi possa lasciare Barcellona per trasferirsi alla Juventus, per andare a giocare con il suo amico/rivale sportivo Cristiano Ronaldo. Come è noto, entrambi hanno espresso la ...

Calcio - la sfida tra Messi e Ronaldo si decide a colpi di sigarette... : Come? Realizzando uno speciale posacenere diviso in due con la scritta: 'Chi è il più forte calciatore del mondo?'. Se getti la sigaretta nello spazio di sinistra voti per Ronaldo, a destra per Messi.

Luciana Littizzetto da Fabio Fazio : 'Allegri - ma Cristiano Ronaldo e Dybala come sono Messi a falli?' : Una Luciana Littizzetto da censura a Che tempo che fa , su Raiuno . Seduta 'in panchina' con Fabio Fazio e il suo ospite Massimiliano Allegri , la comica torinese si è scatenata rivolgendo domande a ...