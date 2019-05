Maurizio Costanzo contro Giancarlo Magalli | c' entra Adriana Volpe e quella battuta su di

Maurizio Costanzo a TvBlog : Il successo di questo Costanzo show - la politica - i reality e la Tv : Con una media del 13,44% di share e 1.050.000 telespettatori, questo ciclo del Maurizio Costanzo show si avvia, in attesa del dato dell'ultima emissione prevista per questa sera, ad essere la serie più vista delle ultime diffuse da Canale 5. La media dell'autunno scorso era stata del 12,80% e quella della primavera 2018 dell'11,47% . Un dato davvero esaltante quello di questa primavera 2019 per il talk show più longevo della televisione ...

Maurizio Costanzo commenta i coach di Amici : “Grigolo potrebbe stupire” : Serale Amici 18, nuova sfida per i due coach: Ricky Martin ritorna Vittorio Grigolo e Ricky Martin si sfideranno di nuovo. Il cantante portoricano ha dovuto lasciare la trasmissione per una settimana, per via di alcuni progetti finalizzati alla beneficenza: è stato sostituito da Fabio Rovazzi, che ha saputo bene come “farsi rispettare”. Ricky ritornerà […] L'articolo Maurizio Costanzo commenta i coach di Amici: “Grigolo ...

Gli ospiti della sesta - e ultima - puntata del Maurizio Costanzo Show! : Giovedì 2 maggio, in seconda serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show“. Maurizio Costanzo, questo giovedì, condurrà l’ultima puntata di questo straordinario ciclo del Talk Show Maurizio Costanzo Show. Il conduttore ci tiene a ringraziare tutto il pubblico che da anni lo segue con affetto e assiduità. Sarà una puntata ricca di argomenti e veri ospiti d’eccezione: Alfonso Signorini, ...

RIVELAZIONE SHOCK di Alfonso Signorini all’ultima puntata del Maurizio Costanzo SHOW : “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da ...

Alfonso Signorini truffato : la confessione al Maurizio Costanzo Show : Alfonso Signorini truffato dalle manager di Pamela Prati nel 2009 Nelle scorse settimane tutti i siti e i programmi televisivi hanno parlato del matrimonio di Pamela Prati con il “fantomatico” Marco Caltagirone. Al centro del Prati-gate e dello scandalo sul matrimonio dell’anno sono finite anche le agenti di Pamela: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo dell’agenzia Aicos. Giovedì 2 maggio in seconda serata su Canale 5 ...

Maurizio Costanzo Show - la rivelazione di Alfonso Signorini : ‘Anche io sono stato Pamela Prati’ : Nuovo capitolo sul caso mediatico scatenato dall’annuncio di Pamela Prati del suo prossimo matrimonio con Marco Caltagirone. Subito dopo l’intervista alla Showgirl sarda rilasciata a Mara Venier a Domenica In sono spuntati dubbi attorno a questo sposalizio riportati da Dagospia e da molte trasmissioni tv in primis Storie Italiane. Chi è lui? Perché non ci sono sue foto? Insomma attorno all’identità del futuro sposto si sono ...

Maurizio Costanzo elogia Mara Venier : "I risultati di Domenica In non sono un caso" : Dalle pagine di Libero, Costanzo fa i suoi complimenti a Mara Venier. E lei, lusingata, risponde via social

Maria De Filippi - il tradimento e la storia d’amore con Maurizio Costanzo : c’entra Marta Flavi : Maria De Filippi si è raccontata da Raffaella Carrà ad A raccontare comincia tu. La conduttrice televisiva ha svelato per la prima volta in tv come è stata scoperta la sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, raccontando di una donna che li ha sorpresi durante una telefonata molto intima, facendo un velato riferimento a Marta Flavi.

Maurizio Costanzo difende Chiara Ferragni : “Non sono d’accordo con Briatore” : Flavio Briatore contro Chiara Ferragni: Maurizio Costanzo dalla parte della moglie di Fedez Maurizio Costanzo si è schierato dalla parte di Chiara Ferragni nella querelle con Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha criticato la moglie di Fedez per via del suo lavoro da influencer e fashion blogger. Che, a detta di […] L'articolo Maurizio Costanzo difende Chiara Ferragni: “Non sono d’accordo ...

Maurizio Costanzo Show : La Confessione Shock di Vladimir Luxuria! : Maurizio Costanzo Show: Nella serata dedicata alle “opinioni”, in studio ci sono vari professionisti in merito. Oltre a Vladimir anche Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, oggi opinionisti al Grande Fratello 16. Due personaggi diversi ma molto apprezzati, o quasi! Maurizio Costanzo Show: Vladimir Luxuria si considera una opinionista a 360° su molti argomenti. Ma rivela anche qual è l’aspetto di questo lavoro che non le è mai piaciuto! Dopo la ...

Maurizio Costanzo Show - Iva Zanicchi e la frase molto spinta in diretta : imbarazzo sul palco : Iva Zanicchi senza freni al Maurizio Costanzo Show. La grande artista della musica italiana è stata ospite del programma di Canale 5 e a un certo punto ha voluto raccontare un aneddoto che...

Gli ospiti della quinta puntata del Maurizio Costanzo Show! : Domani, giovedì 25 aprile, in seconda serata su Canale 5, quinto imperdibile appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show“. Maurizio Costanzo, questo giovedì, condurrà una puntata speciale che vede come protagonisti i più noti opinionisti della TV. Sarà una puntata all’insegna dell’ironia, di competenza giornalistica e molte provocazioni con veri ospiti d’eccezione: Roberto D’Agostino, noto giornalista e ...

Maurizio Costanzo - lo sfregio della Rai a Peppino di Capri : cosa gli avevano promesso : Mi fa piacere apprendere che il 7 giugno, Raiuno, in coincidenza con la data del suo compleanno, festeggerà Pippo Baudo. Sono convinto che i dirigenti Rai, come peraltro generazioni di telespettatori, debbano a Pippo Baudo moltissime ore trascorse insieme, spesso con divertimento. Non so come la Rai

Maurizio Costanzo contro Maddaloni : la critica dopo l'Isola dei famosi : Spesso queste coincidono con argomenti che hanno a che fare con la TV e il mondo dello spettacolo in generale e, nell'ultimo numero del magazine, qualcuno […]