Mattarella in Francia per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci | la visita a Notre

Mattarella visita Notre-Dame : “Qui per testimoniare amicizia alla Francia. Europa sia riconoscente ai Vigili del Fuoco” : “Sono qui per testimoniare la grande amicizia dell’Italia nei confronti della Francia e qui a Notre Dame perché è un vero archivio di memoria”. Sergio Mattarella sceglie di sottolineare la vicinanza tra Roma e Parigi durante la sua visita alla cattedrale colpita da un grave incendio il 15 aprile. “Tutti i principali avvenimenti di Francia dal 1200 in poi sono passati da qui e in questa cattedrale si specchia tanta parte della ...

Il viaggio di Mattarella a Parigi per ricucire con la Francia : Le difficoltà restano ma il dialogo è ripartito e Sergio Mattarella intende consolidare la ritrovata serenità nei rapporti diplomatici con la Francia dopo la crisi di febbraio, quando il governo francese richiamò il suo ambasciatore. La frizione fu superata da una telefonata il 12 febbraio di Emmanuel Macron al Capo dello Stato, e oggi il Presidente, invitato dallo stesso Macron, giunge a Parigi per una visita a Notre-Dame, ...

Mattarella : 'Sovranismo non minaccerà l'Ue. Nessuna lacerazione con la Francia' : Mattarella : 'Il sovranismo non minaccerà l'Ue. Nessuna lacerazione con la Francia '. 'Vi è un gran numero di paesi che si trovano in situazioni senza precedenti. Ma non credo che questi cambiamenti ...

Mattarella : Italia e Francia sapranno trovare accordo su questione estradizione : Roma – Italia e Francia “sapranno trovare un accordo su una questione delicata come quella delle estradizioni”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista rilasciata lo scorso 27 febbraio a Richard Heuze’, pubblicata da Politique Internationale con il titolo ‘Francia-Italia: una relazione indistruttibile’. “Il nostro paese ha sofferto molto durante quelli che si sogliono ...

