Manduria | ' In quel video c' è il mio fidanzato' | una 16enne rompe il muro di omertà

In quel video c’è il mio fidanzato! Così la 16enne ha rotto il muro di omertà su Manduria : La fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nella morte di Antonio Cosimo Stano si è presentata in commissariato per fare i nomi degli aggressori del pensionato affetto da problemi psichici. Grazie a lei i responsabili di quelle terrificanti violenze ora sono in carcere.