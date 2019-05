Ladri di offerte sorpresi a rubare in Basilica Santa Maria Maggiore | 2 arresti

romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Roma – Sono state arrestate due persone, ieri pomeriggio, dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante. Un 52enne romano e un 33enne di origini bosniache, gia’ noti alle forze dell’ordine, sono statimentre cercavano didenaro da una cassetta delledelladiUn turista inglese, dopo aver notato i due che armeggiavano vicino la fessura della cassetta di legno, ha allertato la Gendarmeria Vaticana. Gli agenti sono subito intervenuti, bloccando i duee richiedendo l’intervento dei Carabinieri. Ai due sono stati sequestrati un metro metallico allungabile, su cui avevano applicato del nastro adesivo all’estremita’, per pescare le banconote e le monete.disono stati ammanettati e portati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno ...

