Il CEO di AMD parla della formula speciale di PS5

(Di giovedì 2 maggio 2019) PlayStation 5 sta arrivando. Finora non è stata annunciata ufficialmente da Sony, ma il system architect, Mark Cerny, ha recentemente iniziato arne.Una delle prime cose che abbiamo imparato è che la console di prossima generazione presenterà un chip AMD. L'amministratore delegato dell'azienda, Lisa Su, ha recentemente discussopartnership con Sony, affermando che il chip aiuterà ad alimentare la "" di PS5."Siamo onorati e orgogliosi di far partePlayStation di prossima generazione", ha detto a Jim Cramer in un'intervista. "Questa è una collaborazione davvero a lungo termine con loro: amiamo i giochi, pensiamo che il gaming sia davvero un ottimo mercato in crescita, quello che abbiamo fatto con Sony è stato architettare per loro qualcosa di importante, per la loro "salsa". Siamo davvero entusiasti di ciò che la prossima generazione ...

