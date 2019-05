Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, SOPRATTUTTO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALLA GIORNATA FESTIVA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E PISANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PRENESTINA FINO ALLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; NON MOLTE LE SEGNALazioNI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA, NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA GROTTE CELONI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, SULLA STESSA TRATTA E’ UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 107. RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA IL KM 9+800 ED IL KM 11+000: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 8 E LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BUON PRIMO MAGGIO DALL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE NELLE ZONE COSTIERE: IN CASO DI MALTEMPO SI RACCOMANDA QUINDI LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA MURATELLA E CASAL LUMBROSO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, E TRA LAURENTINA E PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, RALLENTAMENTI SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 30 APRILE 2019 ORE 18:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO, PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI PER TRA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO LE ...