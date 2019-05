Ritirato lettino per neonati | è pericoloso e rischia di soffocare il bambino INFO E DATI

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Il Ministero della salute ha segnalato il ritiro dal mercato di un modello di culla portatile per. “Chiediamo alle persone che hanno acquistato questo letto di sospenderne subito l’utilizzo e contattare, per qualunque dubbio o chiarimento, la Pali S.p.A. tramite l’indirizzo e-mail recall@pali.it oppure al numero telefonico 0432-756074 “. Ilsarebbe un pericolo per l’incolumità dei bambini. Nello specifico si tratta del “da campeggio Prestige blu” per bambini importato dalla ditta Pali S.p.A. via del Collio n 67, San Giovanni Al Natisone in provincia di Udine ma prodotto in Cina.Si tratta, nello specifico, di un “pieghevole per i viaggi con struttura in metallo e tessuto blu, venduto in una confezione di cartone. Essa è costituita da una fodera di tessuto e da giocattoli sospesi“. L’azienda ha comunicato ...

