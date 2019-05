Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile | l’Imoco si prende Gara-1 | stesa senza

Pallavolo – Playoff Promozione Serie A2 femminile : tra domenica e lunedì scattano le semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile - la Igor stende Scandicci e raggiunge l’Imoco in finale : La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista, a Siena batte 3-2 la Savino Del Bene Scandicci in una stupenda Gara-4 La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup. A Siena, nella Gara-4 di semifinale contro la Savino Del Bene Scandicci, le azzurre di Massimo Barbolini vincono per 3-2 un match sensazionale, contraddistinto anch’esso come tutto il resto della Serie da ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 maschile : Modena vince Gara-4 - Perugia battuta 3-0 : La formazione di Velasco supera con il punteggio di 3-0 Perugia, allungando la Serie a Gara-5 Un PalaPanini sold-out ed una coreografia straordinaria fanno da cornice a gara4 di semifinale Scudetto tra la Modena di Velasco e Perugia. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Tillie, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Perugia parte con De Cecco in regia, ...

Pallavolo – Playoff Scudetto femminile : si gioca a Siena la Gara-4 della semifinale tra Scandicci e Igor : Le piemontesi, avanti 2-1 nella serie, vogliono il successo per volare in finale. Le toscane invece puntano alla ‘bella’ Andrà in scena al PalaEstra di Siena il quarto capitolo della serie di semifinale dei Play Off Scudetto tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara. Giovedì 25 aprile, alle ore 18.30, le toscane di Carlo Parisi e le azzurre di Massimo Barbolini si affronteranno per la quarta volta in una settimana ...

Pallavolo – Playoff Scudetto femminile - l’Imoco sbanca Monza in Gara-1 della semifinale : La formazione di Conegliano sbanca Monza in tre set e fa suo il primo round della semifinale Play Off. Domenica si torna in campo a Treviso per Gara-2 Una travolgente Imoco Volley Conegliano cancella subito il fattore campo e si impone in tre set alla Candy Arena in Gara-1 della semifinale Scudetto dei Play Off di Samsung Volley Cup contro la Saugella Team Monza. Netta la supremazia della campionesse d’Italia, che dominano ...

Quarti playoff scudetto Pallavolo femminile A1 - una grandissima Firenze e una Busto battagliera vincono gara 1 : ...forma delle ragazze di coach Barbolini che giovedi' sera erano riuscite a sbancare Istanbul vincendo nella semifinale di andata di Champions League per 0-3 contro le campionesse d'Europa e del Mondo ...

Pallavolo - Playoff Serie A – Milano ha voglia di rivalsa : sabato sera alle 18 : 00 gara-2 contro Modena : La Revivre Axopower Milano vogliosa di riaprire la Serie contro Modena: domani sera alle 18:00 c’è gara-2 dei Playoff di Serie A C’è voglia di rivalsa tra le fila della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida che vedrà i padroni di casa impegnati domani sera, alle ore 18.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Dopo la sconfitta ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano verso la sfida di PlayOff contro Perugia : la carica di Bossi e Cebulj : Il centrale e lo schiacciatore, Bossi e Cebulj, dopo la vittoria di Perugia, caricano l’ambiente in vista dei play off Obiettivo gara 1 dei quarti dei Play Off Scudetto Credem Banca per la Revivre Axopower Milano. L’appuntamento, evidenziato in rosso nell’agenda di coach Giani, è sabato 30 marzo alle ore 18.00 al PalaPanini contro i padroni di casa dell’Azimut Leo Shoes. Inizia così la post season per Milano che, dopo l’ottimo campionato ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Lardini salva - Cuneo ai playoff : Samsung Volley Cup: la Bosca S.Bernardo fa un punto a Novara, è ai playoff. Reale Mutua ko con il Club Italia, la Lardini cade in casa ma è salva La Bosca S.Bernardo Cuneo è l’ottava e ultima formazione qualificata ai Play Off Scudetto, la Lardini Filottrano si salva, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri retrocede in Serie A2. Sono i verdetti della 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 ...

Pallavolo - Modena batte Verona : adesso i playoff - primo turno contro Milano : L’Azimut Leo Shoes Modena vince a Verona e conquista il quarto posto in regular season. Sabato alle 18 i gialli se la vedranno in casa con Milano in gara uno dei quarti di finale playoff Un AGSM Forum sold-out accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Verona di Nikola Grbic in una sfida fondamentale per la classifica finale della Regular season. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le ...