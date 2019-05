Huawei potrebbe lanciare una smart TV dotata di 5G già quest’anno

Huawei potrebbe partecipare alla rete 5G in Gran Bretagna : ... tecnologia che prevede il trasferimento di dati praticamente in tempo reale, destinata a diventare nodo centrale dell'economia europea in settori strategici per lo sviluppo delle smart city come l'...

Stando ai dati provenienti proprio dall'India, la decisione di puntare inizialmente su tale mercato con i Samsung Galaxy A pare abbia ripagato il colosso coreano

Il nuovo Huawei Kirin 985 potrebbe essere il primo processore con tecnologia EUV : Huawei , che con il suo Kirin 980 aveva già appaiato la società di Cupertino in questa atipica classifica, ha dovuto quindi escogitare un altro modo per portare una novità all'interno del mondo dei ...

Huawei potrebbe essere l'unica speranza per un iPhone 5G nel 2020 : Il secondo marchio più venduto al mondo è infatti anche tra i meno venduti proprio negli Stati Uniti , dove non gli è consentito di fare accordi con gli operatori telefonici, che sono anche i ...

Huawei P20 Lite 2019 potrebbe essere uno dei prossimi smartphone di fascia media del produttore cinese, ma non si rischierebbe di confondere troppo gli utenti?

A distanza di qualche giorno dalla presentazione degli smartphone della gamma Huawei P30 iniziano a farsi più insistenti le indiscrezioni sulla serie Huawei Mate 30

Huawei avrebbe deciso di mettere da parte i progetti relativi al lancio di proprie TV per dedicarsi invece a smart display. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Perché il Huawei P30 Pro potrebbe far mangiare la polvere al Samsung Galaxy S10 Plus - primo confronto : Il primo duello è servito tra Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus: in attesa di vedere i due device a confronto su campo, magari in riferimento alla performance dei processori e ancor maglio alla resa fotografica degli scatti, ecco una prima comparativa tra le due schede tecniche del device. L'ultimo top di gamma Huawei arrivato proprio oggi 26 marzo, ha dalla sua parte soprattutto un aspetto hardware rispetto al suo diretto rivale: per ...

Quattro nuovi Smartphone Android sarebbero passati dalla certificazione della EEC russa: ecco ciò che sappiamo su HONOR 20, HONOR 20 Pro, Huawei P Smart Z e Huawei Y5 2019.

Huawei Mate 30 potrebbe essere il primo smartphone ad utilizzare la tecnologia Extreme Ultraviolet Lithography (EUV), che sarà integrata nel processore Kirin 985

Gli smartphone Huawei Enjoy 9S ed Enjoy 9e saranno presentati il 25 marzo insieme al tablet MediaPad M5 Youth Edition. Intanto, spunta quella che potrebbe essere la diagonale del display di Sony Xperia 10 Ultra.

Huawei potrebbe valutare di sperimentare un design innovativo con due display per la prossima generazione di smartphone della serie Mate. ecco tutti i dettagli

Il bonus per il preorder dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro potrebbe essere decisamente molto ricco.