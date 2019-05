repubblica

(Di mercoledì 1 maggio 2019) È stato lui a trasformare un'azienda più che promettente nel più grande colosso dell'informatica. Il itolo perde oltre l'8%, pesano multa Ue e modifiche a YouTube

repubblica : Google, Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street, in fumo 70 mld dollari [news ag… - rep_tecno : Google, Schmidt dopo 18 anni si dimette dal board di Alphabet. Tonfo a Wall Street, in fumo 70 mld dollari [aggiorn… - GoodMorningIT : 1 maggio fuori dalla recessione | Caos in Venezuela | Trump vs. Deutsche Bank | Facebook Messenger su Mac e Windows… -