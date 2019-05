Analisi Auditel | La serata di martedì 30 aprile 2019

Analisi Auditel : Il pomeriggio di venerdì 26 aprile 2019 : Gentili amici di TvBlog eccoci a navigare fra le curve degli ascolti minuto per minuto del pomeriggio di ieri, venerdì 26 aprile 2019 . Nel giorno successivo alla festa della liberazione dal nazifascismo, è la curva della terza rete con i Tg Regionali ed il suo fedele pubblico a primeggiare al margine sinistro del nostro grafico, toccando il 17% di share. La curva arancione di Canale5, abituata a primeggiare nei pomeriggi feriali, si mette ...

Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 21 aprile 2019 : L' Analisi dell'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri parte con la curva blu di domenica in nettamente al comando nella corsia che va dal 15 al 20% di share, con picco del 20% durante la prima parte della trasmissione. La curva arancione di Canale 5 con il terzetto formato da Beautiful, Una vita ed il Segreto scorre piuttosto piatta a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share senza risentire minimamente dei neri ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 9 aprile 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 17%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 21% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre a metà strada fra il 10 ed il 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 16% e con la curva gialla dello ...