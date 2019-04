Protezione Civile | domani allerta meteo su Roma e Lazio

romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2019)– Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.Si susseguiranno dalla mattinata di, mercoledi’ 1 maggio, e per le successive 9-12 ore sulle seguenti zone didel: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Aniene,, Appennino di Rieti, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato l’mento del Sistema diRegionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la ...

