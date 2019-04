Lecce | nigeriano molesta una ragazza in centro | arrestato

ilgiornale

(Di martedì 30 aprile 2019) Federico Garau Tanta paura per la giovane, salvata dall'intervento di un passante. Lo straniero, che già in un'altra occasione aveva palpeggiato una donna, è statoÈ finito dietro le sbarre un giovaneche, nella serata di ieri, si è reso protagonista di numerosi disordini nel pienodella città diL'episodio si è verificato in prossimità di Porta San Biagio e viale Lo Re. Lo straniero, in evidente stato di alterazione, ha cominciato a prendersela senza alcun motivo con i passanti che gli capitavano di fronte, con l’evidente intento di provocare una reazione. Numerose le segnalazioni inviate alle forze dell'ordine da parte di tutti coloro che si erano imbattuti nel molesto extracomunitario. Completamente fuori controllo, quest’ultimo ha proseguito con le sue intemperanze, arrivando a prendere di mira un gruppo di ragazze.video ...

