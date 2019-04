Como | due cadaveri recuperati dal lago in pochi minuti | “Ipotesi suicidio per entrambi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2019) Duesono statidaldiin uno specchio d’acqua davanti al capoluogo. Il corpo senza vita di una donna di età apparente intorno ai 70 anni è stato portato a terra dai vigili del fuoco a Villa Olmo alle 8.30. Dai primi accertamenti il decesso non era avvenuto da molto tempo.più tardi, mentre erano ancora in corso le operazioni di recupero, un altro allarme è stato dato a viale Geno, sulla sponda opposta. Si tratta del corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Ini casi è intervenuta la Questura. L’ipotesi più probabile è che si tratti di due suicidi, tra loro non collegati.L'articolo, duedalin: “Ipotesiper, non sono collegati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

