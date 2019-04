Caudo | battaglia per chiusura Tmb Salario non è ancora vinta

romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2019) Roma – “Laper ladell’impianto a oggi non e’, manca un atto ufficiale che dichiari e ufficializzi la. Serve subito un gruppo di lavoro per il nuovo utilizzo dell’area, dove nessun rifiuto potra’ piu’ entrare, ma alla Regione non risulta pervenuta una dichiarazione di chiara volonta’ di dismissione dell’impianto per la conseguente revoca dell’Aia”. A dirlo e’ stato il presidente del III Municipio di Roma, Giovanni, che oggi e’ stato audito in la commissione parlamentare d’inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti, cosiddetta commissione Ecomafie, in merito al rogo scoppiato all’alba dell’11 dicembre del 2018 che ha distrutto l’impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria, a Roma, di proprieta’ ...

