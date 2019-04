Bebe Vio a Blogo | Mi avevano proposto di rifare La vita è una figata | ma ora voglio

Sorgenia con Bebe Vio : Continua il sodalizio fra Sorgenia e la campionessa paralimpica e mondiale di scherma Bebe Vio, protagonista della nuova campagna di comunicazione del gruppo dell'energia. La campagna, che sarà ...

Bebe Vio : 'L'ansia per Tokyo 2020 sale' : 'L'ansia sale, comunque siamo contenti. La prossima gara è in Brasile, parto il 20 maggio, abbiamo sia la gara a squadre che la gara individuale, quindi è tosta, ma ci alleniamo tanto, deve andare ...

Bebe Vio : “Come la tecnologia mi ha salvato la vita (e portato fino alla Casa Bianca)” : Questo articolo è comparso originariamente sul numero 79 di Wired Italia, nell’inverno del 2016, e fa parte di una serie di 10 articoli storici della rivista, che vi riproponiamo per celebrare i nostri 10 anni. (foto: Mattia Balsamini) Lo sport unisce, crea ponti e abbatte muri. È un’avanguardia della società, anticipa e detta le tendenze. A ottobre sono stata alla Casa Bianca, scelta dal presidente del Consiglio Matteo Renzi per ...

Bebe Vio : storia - malattia - età e viso. Cos’ha avuto l’atleta italiana : Bebe Vio: storia, malattia, età e viso. Cos’ha avuto l’atleta italiana Chi è Bebe Vio Tra le atlete paralimpiche più famose al mondo, Bebe Vio è sicuramente una delle personalità più amate in Italia e all’estero, sia per i suoi trionfi sportivi sia, a maggior ragione, per il coraggio e la forza d’animo che la contraddistinguono. Bebe Vio, da poco ventiduenne (è nata il 4 marzo 1997), ha conquistato il cuore degli italiani e degli ...

Che tempo che fa - gaffe di Fabio Fazio con Bebe Vio : "Eskere con la mano lo sai fare?" (VIDEO) : Piccola gaffe in diretta su Rai Uno per Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il noto conduttore ha avuto infatti il piacere di intervistare (ancora una volta) Bebe Vio, schermitrice italiana nota per aver vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi 2017.Come saprete, la disabilità di Bebe Vio è dipesa da una meningite fulminante, che nel 2008 (quando l'atleta aveva solo 11 anni) causò alla giovane un'estesa infenzione e ...

Che tempo che fa 7 aprile 2019 in diretta : intervista a Luigi di Maio e Bebe Vio : E ancora Federica Brignone , con 10 successi la terza sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo dopo Compagnoni e Kostner, Lello Arena e Paolo Brosio . Per vedere l'intera ...

Serata Dior al Teatro dell’Opera di Roma : ospiti Bebe Vio e Chiara Ferragni [GALLERY] : Chiara Ferragni e Bebe Vio ospiti alla Serata Dior presso il Teatro dell’Opera di Roma Serata d’eccezione al Teatro dell’Opera di Roma. Per l’anteprima della Serata Philip Glass, evento organizzato da Dior, si sono presentati personaggi del calibro di Chiara Ferragni, fasciata in uno splendido abito lungo verde e Bebe Vio, con un outfit color argento. Alla Serata hanno presenziato anche Sara Serraiocco, Rossella ...

I nervi saldi di Bebe Vio : resta impassibile ai colpi del karateka : Una prova di nervi saldi per Bebe Vio. Luigi Busà, campione di karate, le sferra una serie ravvicinata di colpi sfiorandale il volto e la schermitrice paralimpica veneziana resta imperturbabile prima ...

Bebe Vio - 21ª vittoria : Ancora una vittoria in Coppa del Mondo per Bebe Vio, e la qualificazione a Tokyo 2020 si avvicina. L'azzurra di scherma paralimpica ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella ...

Bebe Vio vince ancora in Coppa del Mondo : 'Carica per Tokyo - non vedo l'ora' : Bebe Vio vince ancora in Coppa del Mondo ed è sempre più vicina alla qualificazione a Tokyo 2020 . A Pisa la campionessa azzurra della scherma paralimpica coglie la vittoria n.21 in Coppa del Mondo, la seconda su due gare in questo inizio di stagione, e fa un passo in avanti verso la qualificazione. 'Sono già carica, mancano 520 giorni ma non vedo l'ora..', dice al termine dell'assalto ...

Coppa del Mondo - Bebe Vio vince ancora e si avvicina a Tokyo 2020 : La campionessa olimpica di Rio 2016 ha ottenuto il secondo successo in due gare della Coppa del Mondo in questa stagione. Un podio che le è valso la ventunesima vittoria di fila. «Sono già carica, ...

Scherma - Bebe Vio colpisce ancora : l'azzurra vince la tappa di Coppa del Mondo a Pisa : La terza giornata di gare, valida per la Coppa del Mondo di Scherma paralimpica, ha ancora per protagonista la fuoriclasse più amata: Bebe Vio. E' sempre lei,