Salvini | Pace fiscale | chiederò a M5S emendamento al DL Crescita per proroga

Pace fiscale - Salvini : 'Chiederò a M5s di dire sì a proroga' | : Il vicepremier interviene alla vigilia della scadenza del termine per le richieste di rottamazione ter e di saldo e stralcio delle minicartelle. Secondo le stime, il bilancio finale sarà di circa 1,1 ...

Pace fiscale - Matteo Salvini : “Chiederò ai 5S una proroga - con un emendamento al dl Crescita” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini lo ha anticipato durante la registrazione del programma 'Povera Patria': "Chiederò agli amici dei Cinquestelle di dire sì ad una proroga al termine della Pace fiscale con un emendamento al decreto Crescita, che è lo strumento più veloce".Continua a leggere

Salvini e il bacio tra Gaia e Matilde : "Auguri - pace e bene sorelle" - : A Caltanissetta due ragazze si sono avvicinate per un selfie, ma poco prima dello scatto si sono baciate lasciando di stucco il vicepremier. Il ministro ha pubblicato online l'immagine condivisa da ...

Salvini-Di Maio prove di pace. Su Siri deciderà il premier Conte : Sul caso Siri sarà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a decidere. A giorni vedrà il sottosegretario e prenderà una decisione, riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il premier non avrebbe ...

Salvini-Di Maio prove di pace : avanti altri quattro anni : Il governo andrà avanti? 'Chiedete agli amici cinquestelle', risponde il ministro dell'interno Matteo Salvini. 'Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni - ha aggiunto il vicepremier ...

Salvini adesso sfida la Raggi : "Incapace - stop Salva Roma" : La guerra di Roma non è finita. La Lega dopo gli attacchi subiti per l'indagine a carico del sottosegretario Armando Siri, ribatte colpo su colpo mettendo nel mirino il sindaco di Roma, Virginia Raggi, finita nella bufera per l'audio sul bilancio Ama. Già nelle scorse settimane la Lega aveva negato l'appoggio all'erogazione di nuovi fondi per Salvare quelle amministrazioni che avevano mostrato una gestione poco opportuna delle risorse e ...

Matteo Salvini a Porta a Porta massacra Virginia Raggi : "Un'incapace - si dimetta" : Guerra totale, senza quartiere, tra Lega e M5s. Matteo Salvini risponde agli attacchi di Luigi Di Maio e soci dopo l'esplosione del caso-Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio indagato per Corruzione. Risponde mettendo nel mirino la sindaca di Roma pentastellata, alla quale riserva parole di

Rifiuti Roma - Bagnacani accusa : «Da Raggi pressioni sui conti Ama». Salvini : sindaca incapace : Un esposto in cui tira in ballo in prima persona la sindaca di Roma Virginia Raggi per «avere fatto pressioni» per ottenere la modifica del bilancio Ama. Un documento affidato dall'ex...

Salvini : la Francia sta minando il processo di pace in Libia : Salvini: la Francia sta minando il processo di pace in Libia La Francia sta giocando con la guerra quando ostacola il processo di pace libico mettendo in primo piano i suoi interessi economici e commerciali, dichiara il vice primo ministro italiano Matteo Salvini. L’Italia ha informazioni che la Francia sta “supportando una delle parti che […] More

Pacetti risponde a Salvini : nun t’ha chiamato nessuno - magna tranquillo : Roma – “Matte’ ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani. Te stavamo a cojona’.#MattemagnaSereno. Nun t’ha chiamato nessuno”. Lo scrive il consigliere capitolino del M5S, Giuliano Pacetti. L'articolo Pacetti risponde a Salvini: nun t’ha chiamato nessuno, magna tranquillo proviene da RomaDailyNews.