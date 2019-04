Calcio,muore d'infarto il padre di Sala

Agenzia_Ansa : Tragedia in #Argentina, muore padre di #EmilianoSala - CorSport : Altra tragedia per la famiglia di #EmilianoSala: muore il padre Horacio - sole24ore : Juventus, ottavo scudetto di fila: così il calcio italiano muore di noia -

Probabilmente non ha resistito al dolore per la scomparsa del figlio. Così i media argentini spiegano la morte perdi Horacio, 58 anni,dell'attaccante del Nantes inabissatosi nella Manica con il velivolo che, nel gennaio scorso, lo stava trasportando a Cardiff per firmare il contratto con quella che sarebbe stata la sua nuova squadra. L'attaccante aveva 28 anni. Il malore ha colpito Horacioall' alba mentre era nella sua abitazione a Progreso, nella provincia di Santa Fe.(Di venerdì 26 aprile 2019)