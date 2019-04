Real Madrid | 3-2 all' Huesca all' 89' | Zidane fa debuttare il figlio Luca

Real Madrid-Huesca 3-2 : I padroni di casa del Real Madrid hanno ottenuto i tre punti grazie alla rete di Karim Benzema negli ultimi minuti di partita, al 89° minuto, su assist di Marcelo, che ha permesso alla sua squadra di ...

Che fatica con l'Huesca! Il Real Madrid vince 3-2 con gol di Benzema all'89' : Cronaca Avvio da incubo del Real Madrid che lascia spazio e occasioni all'Huesca: al 3' è vantaggio degli aragonesi con il piattone di Hernández che non sbaglia sull'assist di Ávila, dopo un ...

Real Madrid - Zidane apre a Pogba : 'Mi piace molto - è speciale' : Paul Pogba ancora una volta al centro di incredibili trattative di mercato? Presto per dirlo, a due mesi dalla fine della stagione, ma il centrocampista vanta estimatori in tutto il mondo. Tra questi, anche Zinedine Zidane, che è uscito serenamente allo scoperto nel weekend. Dopo avergli rivolto diversi complimenti, incalzato dalle domande in conferenza, è tornato sull'argomento. ...

Real Madrid-Huesca : probabili formazioni - quote e pronostico : Real Madrid-Huesca: probabili formazioni, quote e pronostico Dopo le qualificazioni delle nazionali sono ripresi i rispettivi campionati. E’ tornata così anche la Liga, arrivata alla 29a giornata della stagione 2018/19. Sarà il Real Madrid a chiudere il weekend di calcio spagnolo. I Blancos sono impegnati Domenica 31 Marzo 2019 nella loro casa, il temuto stadio Santiago Bernabeu di Madrid, alle ore 20.45. Ad opporsi sarà ...

Paul Pogba - la stampa spagnola sicura : 'il francese vuole il Real Madrid' : Paul Pogba verso il Real Madrid? La stampa spagnola torna a parlare del trasferimento del centrocampista francese del Manchester United Con il rientro di Zinedine Zidane al Real Madrid , Paul Pogba ...

Real Madrid : Zidane convoca 19 giocatori per la partita contro l’Huesca : Il Real Madrid ha diramato la lista dei 19 convocati per la sfida di stasera (ore 20.45) contro l’Huesca. Assenti Courtois e Vinicius Junior.A dieci partite dal termine della stagione in casa Real Madrid si pensa ormai al futuro. Non è un caso che anche nella conferenza stampa di ieri l’argomento principale sia stato il calciomercato con i nomi di due suoi connazionali. Parliamo dei due campioni del mondo Paul Pogba e Kylian ...

Mercato - dalla Spagna : Pogba vuole il Real Madrid : La stagione è entrata nella fase decisiva per gli obiettivi delle squadre ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Mercato. Paul Pogba “vuole cambiare aria”. E’ la bomba lanciata dalla stampa spagnola che conferma un possibile addio allo United la prossima estate. In particolar modo il club in pole è il Real Madrid, lo vuole Zinedine Zidane ma soprattutto lo stesso calciatore, come riporta Marca è ...

Real Madrid - Zidane rivoluziona i blancos : ecco le idee di mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, Zidane rivoluziona i blancos: ecco le idee di ...

Varane-Juventus - rottura col Real Madrid : ecco svelato il motivo! : Varane-Juventus – Nelle ultime settimane, il nome di Varane è stato accostato alla Juventus. Il difensore Campione del Mondo potrebbe arrivare a Torino per una cifra non inferiore ai 60/70 milioni di euro. Molti preferirebbero lui a De Ligt perchè è giovane ma ha già tantissima esperienza alle spalle, oltre che un Palmares invidiabile con […] More

Calciomercato Juventus - l'agente di Pjanic avrebbe incontrato la dirigenza del Real Madrid : La Juventus la prossima stagione potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione, grazie all'innesto di molti nuovi giocatori. Con il dubbio della permanenza di Allegri come allenatore (a tal proposito tanti esperti di calcio sostengono che il ciclo alla Juventus del tecnico toscano sia finito), la dirigenza bianconera potrebbe avviare molti cambiamenti nella rosa. Nel settore difensivo, dato l'addio di Barzagli e il difficile riscatto di ...

Real Madrid - Pjanic nel mirino di Zidane. Scambio con la Juve? : Real Madrid Pjanic – Forti intrecci di mercato tra la Juventus e il Real Madrid. Il club allenato da Zidane sarebbe infatti interessato a Miralem Pjanic. Il centrocampista della Nazionale bosniaca accetterebbe la destinazione, ma la Juventus vorrebbe qualcosa in cambio e quel qualcosa si chiama Toni Kross. Per ora è soltanto un’idea, ma lo […] L'articolo Real Madrid, Pjanic nel mirino di Zidane. Scambio con la Juve? proviene da ...

As : «Marcelo giura amore al Real Madrid - niente Juventus» : TORINO - Con Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid , la frattura con Marcelo sembrava ormai insanabile. Il brasiliano, in stagione, è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco in ...