Lo stato di New York vieterà l’uso di sacchetti di plastica a partire dal 2020

Epidemia di morbillo in una contea di New York : dichiarato stato di emergenza - Sky TG24 - : La contea di Rockland ha vietato i luoghi in cui si radunano più di dieci persone a tutti i bambini non vaccinati. Si tratta della misura più restrittiva decisa fino a questo momento dalle autorità ...

Epidemia di morbillo nello stato di New York : la contea di Rockland dichiara lo stato di emergenza : nello stato di New York, la contea di Rockland ha dichiarato lo stato di emergenza per un’Epidemia di morbillo e ha vietato ai bambini non vaccinati di frequentare gli spazi pubblici per 30 giorni: sono stati confermati 153 casi. Quella della contea di Rockland segue altre epidemie registrate nello stato di Washington, in California, Texas ed Illinois. Il tasso di vaccinazioni è in calo negli USA: molti genitori non vaccinano i figli per ...

Apple - dallo streaming tv alle news. Cosa è stato presentato all'ultimo evento : Non più solo iPhone e dispositivi tecnologici, il colosso di Cupertino si lancia dunque nel mondo delle serie tv, dell'informazione e dell'intrattenimento. E arricchisce anche l'offerta con una sua ...

E’ un profugo nigeriano - ha 8 anni ed è un senzatetto : ecco chi è il campione di scacchi dello stato di New York : Ha solo otto anni, nel 2017 è fuggito con la sua famiglia dalla Nigeria, dove i Boko Haram li avrebbero uccisi in quanto cristiani e un anno fa ha trovato ospitalità in un rifugio per senzatetto a New York. E’ andato a scuola, ha imparato a giocare a scacchi e la settimana scorsa è tornato nel rifugio con un trofeo enorme: ha vinto il campionato nella sua categoria del torneo di scacchi nello Stato di New York. Lui si chiama Tanitoluwa ...

New York - svolta nelle indagini sull’omicidio del boss Frank Calì : arrestato un 24enne : svolta nelle indagini sull’omicidio di Frank Calì, soprannominato Franky Boy, 53enne boss emergente del clan Gambino, ucciso alcuni giorni fa a New York, davanti alla sua casa di Staten Island. Tutti avevano pensato ad una faida di mafia, per il primo assassinio di un esponente di spicco della malavita italo-americana dopo tanto tempo; infatti l’ultimo padrino ammazzato era stato Paul Castellano, 34 anni fa. Si temeva che l’agguato fosse stato ...

New York. Omicidio di Frank Calì : arrestato Anthony Comello : Svolta nelle indagini sul delitto del boss siculo americano Frank Calì. La polizia di New York ha arrestato una persona

È stato ucciso a New York Francesco Cali - che si ritiene fosse il capo del clan dei Gambino : Il 13 marzo è stato ucciso a Staten Island, a New York, l’italoamericano Francesco Cali, anche noto con il nome “Frank Boy”, considerato il capo del clan Gambino, uno degli storici e più potenti clan della criminalità di New York. Cali

Nello stato di New York ad alcuni bambini non vaccinati è stato vietato di andare a scuola : Un giudice della contea di Rockland, Nello stato di New York, Stati Uniti, ha respinto le richieste di alcune famiglie che volevano far riammettere i loro figli a scuola dopo che ne erano stati esclusi perché non vaccinati. Nel dicembre

NBA - New York Knicks : James Dolan contestato - caccia il tifoso dal Madison Square Garden : ... catturato dalle telecamere dei tanti smartphone sempre accesi e pronti a cogliere ogni dettaglio nell'arena più famosa del mondo della pallacanestro. Dolan stava uscendo dal campo, nel finale di un ...

Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' - California e stato di New York fanno causa : Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente ...

TRUMP : 'stato DI EMERGENZA PER IL MURO COL MESSICO'/ stato di New York fa ricorso : Il presidente TRUMP dichiarerà lo Stato di EMERGENZA nazionale per costruire il MURO lungo il confine con il Messico: Nancy Pelosi all'attacco.

Alitalia - incontro Di Maio-sindacati : stato anche oltre il 15% della newco : ROMA - Uno Stato ben piantato nella nuova Alitalia con una partecipazione simile a quella oggi in mano ai cugini francesi. Luigi Di Maio incontra i sindacati per fare il punto sulla trattativa in ...

Matteo Renzi : “Sono stato arrogante - ho sottovalutato la portata del fenomeno fake news” : Nel suo libro, di cui pubblichiamo un estratto in anteprima, Matteo Renzi spiega l'errore di aver sottovalutato il fenomeno fake news "per una forma di arroganza o di sopravvalutazione delle mie capacità comunicative".Continua a leggere

La Compagnia del Cigno 2 ci sarà? News sulla fiction che ha conquistato il pubblico : News La Compagnia del Cigno 2, si farà? La storia promette bene Non sappiamo ancora se La Compagnia del Cigno 2 ci sarà ma sarebbe da sprovveduti non ipotizzare che la seconda stagione della fiction sia tra i programmi dei vertici Rai. Nella prima stagione infatti sono state raccontate in modo esemplare le storie personali di […] L'articolo La Compagnia del Cigno 2 ci sarà? News sulla fiction che ha conquistato il pubblico proviene da ...