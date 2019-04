Cosa succede al governo Conte?

agi

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il punto di vista è unanime: la maggioranza scricchiola. Il più esplicito è Libero che a tutta pagina titola “M5s e Lega non si tollerano più”. La Repubblica pone invece l'accento sul peso di uno degli attori in campo: “Salvini, qui comando io”. E tra i duendenti, il Corriere della Sera sceglie di dare rilievo alla figura del premier, sottolineando “il richiamo diai ministri” litigiosi, chiedendo “più sobrietà e generosità”. E andando a intervistare il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che al quotidiano di via Solferino dice a chiare lettere: “I 5 Stelle ci coprono di insulti, decidano se governare ancora con noi” (riferimento è, in particolare, alle assise di Verona sulla famiglia).La Repubblica, per esempio, attribuisce al leader leghista questa frase che andrebbe ripetendo da giorni: “Per andare avanti serve un cambio di passo, non si tratta solo di un ...

