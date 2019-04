Arsenal-Newcastle | pronostico | quote e probabili formazioni

termometropolitico

(Di lunedì 1 aprile 2019)si giocherà Lunedì 1 Aprile alle ore 21.00. Il match, valido per la 32esima giornata di Premier League, avrà luogo all’Emirates Stadium di Londra.Quale miglior modo per aprire il mese di Aprile se non quello di godersi una bella partita tra due grandi squadre inglesi? Propriosi sfideranno nel monday night per cercare di conquistare punti importanti in una Premier che sembra ormai essere agli sgoccioli.Obiettivi nettamente diversi per i due team: da un lato, l’di Unal Emery che, con il Chelsea e lo United alle calcagna, dovrà fare di tutto per ottenere la vittoria. Dall’altro i Magpies di Rafael Benitez, occupanti il 13esimo posto, che hanno inevitabilmente bisogno dei fatidici tre punti per allontanare il più possibile la zona rossa di ...

larocri76 : Stasera si chiude la 31^ giornata di #PremierLeague con l'interessante sfida tra #AFC e #NUFC. Probabili formazion… - zazoomblog : Probabili Formazioni Arsenal-Newcastle 01-04-2019 Dati e Info - #Probabili #Formazioni - SergioGessinger : @sergiostn_ É piada??? Arsenal 2 x 0 Newcastle -