Vesuvio | volontari in campo per ripulire 3 km di strada

meteoweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Il tratto di circa 3 km tra Trecase e Boscotrecase, nel napoletano, è stato ripulito da decine e decine dinell’ambito di un’iniziativa promossa da diverse associazioni vesuviane lungo via Panoramica, lapedemontana che costeggia l’area demaniale del parco nazionale. Indi Primaurora, Zero Waste Italy, Mamme Vulcaniche, Lets do IT, gli scout di Trecase e il comitato cittadino di Boscotrecase: tanti i rifiuti recuperati. In alcuni tratti sono state individuate vere e proprie microdiscariche che tante persone, armate di rastrelli, pale e guanti hanno raccolto, differenziando quando possibile.L'articoloinper3 km diMeteo Web.

mattinodinapoli : Volontari in campo sul Vesuvio ?per pulire tre chilometri di strada -